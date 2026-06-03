Rheinmetall verkauft Auto-Sparte: Wie viel Rüstung steckt noch in Ihrem Auto?

Power Systems geht auf das frühere Automotive-Geschäft mit den Marken Kolbenschmidt und Pierburg zurück. Entwickelt und produziert werden zentrale Bauteile für Verbrennungsmotoren sowie Systeme für Luftführung, Abgas und Thermo-Management. Diese Technik wird nicht exklusiv für einzelne Modelle gebaut, sondern in zahlreichen Motorfamilien eingesetzt.

Zum Portfolio gehören Kolben und Kolbenringe ebenso wie Motorblöcke und Zylinderköpfe. Hinzu kommen Gleitlager für Kurbeltrieb und Pleuel sowie Systeme zur Abgasrückführung. Auch Drosselklappen, Luftsteller und verschiedene Magnetventile zählen dazu. Ergänzt wird das Angebot durch elektrische Kühlmittelpumpen und Vakuumpumpen für den Bremskraftverstärker. Diese Bauteile übernehmen zentrale Aufgaben für Leistung, Verbrauch und Emissionen. Ihr Anteil am Fahrzeugwert ist gering, ihre technische Bedeutung für den Motorbetrieb dagegen hoch.

Beispiele aus bekannten Motorfamilien BMW Reihensechszylinder-Diesel (z. B. M57, N57, B57) Bei mehreren Generationen der BMW-Dieselmotoren stammen Kolben und Kolbenringe von Kolbenschmidt. Diese Motoren wurden unter anderem im BMW 3er, 5er und X5 eingesetzt. Zusätzlich kamen bei einigen Varianten Pierburg-Abgasrückführventile (AGR) und elektrische Kühlmittelpumpen zum Einsatz.

Bei mehreren Generationen der BMW-Dieselmotoren stammen Kolben und Kolbenringe von Kolbenschmidt. Diese Motoren wurden unter anderem im BMW 3er, 5er und X5 eingesetzt. Zusätzlich kamen bei einigen Varianten Pierburg-Abgasrückführventile (AGR) und elektrische Kühlmittelpumpen zum Einsatz. Volkswagen-Gruppe TDI-Motoren (z. B. 1.6 TDI, 2.0 TDI EA189 und EA288) Hier wurden häufig Kolben von Kolbenschmidt verbaut. Außerdem lieferte Pierburg Abgasrückführmodule und Drosselklappensteller, die in vielen Dieselaggregaten der VW-Gruppe eingesetzt wurden, etwa in Modellen von VW, Audi, Skoda und Seat.

Hier wurden häufig Kolben von Kolbenschmidt verbaut. Außerdem lieferte Pierburg Abgasrückführmodule und Drosselklappensteller, die in vielen Dieselaggregaten der VW-Gruppe eingesetzt wurden, etwa in Modellen von VW, Audi, Skoda und Seat. Mercedes-Benz V6- und Vierzylinder-Diesel (OM642, OM651) Bei diesen Motoren kommen Kolbenkomponenten und Lagertechnik von Kolbenschmidt vor. Zusätzlich sind Pierburg-Pumpen und Ventile Teil der Abgas- und Thermo-Management-Systeme.

Bei diesen Motoren kommen Kolbenkomponenten und Lagertechnik von Kolbenschmidt vor. Zusätzlich sind Pierburg-Pumpen und Ventile Teil der Abgas- und Thermo-Management-Systeme. Ford EcoBoost-Motoren (z. B. 1.0 und 2.0 EcoBoost) Für verschiedene Generationen dieser Turbobenziner lieferte Pierburg elektrische Wasserpumpen, Drosselklappensteller und Ventile für das Luft-Management.

Für verschiedene Generationen dieser Turbobenziner lieferte Pierburg elektrische Wasserpumpen, Drosselklappensteller und Ventile für das Luft-Management. Stellantis-Dieselmotoren (z. B. 2.0 und 2.2 HDi / BlueHDi)In diesen Motoren, die in Peugeot, Citroën, Opel und Fiat eingesetzt werden, finden sich häufig Pierburg-Abgasrückführsysteme und Pumpen sowie Kolbenkomponenten von Kolbenschmidt.

Warum Rheinmetall-Teile so verbreitet sind Motoren bestehen aus vielen spezialisierten Bauteilen, die Autohersteller von Zulieferern beziehen. Rheinmetall Automotive gehörte über Jahre zu den Anbietern für zentrale Komponenten wie Kolben, Lager, Abgasrückführung und Pumpen.

Diese Bauteile werden für ganze Motorfamilien entwickelt und in großen Stückzahlen produziert. Dadurch finden sie sich in vielen Modellen unterschiedlicher Hersteller wieder.

Der neue Besitzer von Power Systems Rheinmetall hat einen Käufer für sein Automobilgeschäft gefunden. Die Münchner Industrieholding Aequita übernimmt die Division Power Systems, die 2025 einen Umsatz von rund zwei Milliarden Euro erwirtschaftete. Der vorläufige Kaufpreis beträgt 350 Millionen Euro.

Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2026 erwartet, steht jedoch noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Mit dem Verkauf vollzieht Rheinmetall den vollständigen Rückzug aus dem zivilen Geschäft und konzentriert sich künftig ausschließlich auf die Bereiche Verteidigung und Sicherheit.