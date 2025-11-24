Changan E06: Kleiner Elektro-SUV für Europa

Der chinesische Autobauer Changan hat auf der Guangzhou Auto Show 2025 als Weltpremiere den neuen Elektro-SUV Changan Q05 vorgestellt. Der Q05 ist aber nicht nur für China relevant. Wie Changan ankündigt, kommt das Modell Ende 2026 dann unter dem Namen Changan E06 als drittes Modell der Marke auch nach Europa. Dabei soll der neue Elektro-SUV als Einstiegsmodell unterhalb des Changan Deepal S05 und des Changan Deepal S07 fungieren.

Changan im T-Roc-Format Der Changan Q05 aka E06 kommt auf eine Länge von 4,44 Meter, eine Breite von 1,86 Meter und eine Höhe von 1,60 Meter und liegt damit auf dem Niveau eines VW T-Roc. Der Radstand liegt bei 2.735 Millimetern. Das Design mit geteilten Scheinwerfern, halbversenkten Türgriffen und einem durchgehenden Leuchtenband soll speziell auf europäische Kundenbedürfnisse zugeschnitten sein. Für einen niedrigen Luftwiderstand des Changan E06 sorgt unter anderem die weitestgehend geschlossene Frontpartie mit aktiv verstellbaren Lufteinlässen.

Auch das Interieur des E06 ist speziell auf die europäischen Kundenbedürfnisse ausgerichtet. Die Cockpitlandschaft setzt auf wenige physische Tasten sowie einen 15,6-Zoll-Touchscreen in der Mittelkonsole und ein 10,17-Zoll-Kombiinstrument. Der als Fünfsitzer ausgelegte Changan E05 bietet bis zu 545 Liter Gepäckraumvolumen. Wird die Rücksitzlehne umgelegt, steigt das Ladevolumen auf 1.380 Liter. 90 Liter weiteren Stauraum bietet der Frunk unter der vorderen Haube.

Bis zu 450 Kilometer Reichweite

Die 400-Volt-Plattform des Changan E06 setzt auf einen 200 kW (274 PS) starken Elektromotor an der Vorderachse. Die 61,7 kWh große Lithium-Eisenphosphat-Batterie sitzt zentral im Fahrzeugboden und bietet bis zu 450 Kilometer Reichweite nach WLTP. Den Stromverbrauch gibt Changan mit 16,0 kWh je 100 Kilometer an. Nachgeladen werden kann der Energiespeicher an der AC-Ladesäule bis zu 11 kW und an der DC-Schnellladesäule mit bis zu 162 kW Ladeleistung. Zur Sicherheitsausstattung in China zählen unter anderem Lidar, elf Kameras und 15 Radarsensoren – teilautonome Fahrfunktionen sollen damit möglich sein.

Wenn der Changan E06 nach Europa kommt, soll er eine Garantie über sieben Jahre oder 160.000 Kilometer mitbringen. Auf die Batterie geben die Chinesen sogar acht Jahre und bis 200.000 Kilometer Garantie. Einen möglichen Preis nennen die Chinesen noch nicht.