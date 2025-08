Chery Exeed Exlantix E05: Range Extender-Offerte für die Mittelklasse

Der chinesische Autobauer Chery greift auch für den europäischen Markt den Trend zum Elektroauto mit Range Extender auf. Zu haben sein wird der im neuen Exeed Exlantix E05, der in München auf der IAA vorgestellt werden soll. Vorab hat der Autobauer in China bereits erste Bilder und erste Eckdaten veröffentlicht.

Der Exlantix E05, der auf der E0X-Plattform von Chery aufbaut, sortiert sich mit einer Länge von 4,78 Meter, einer Breite von 1,89 Meter und einer Höhe von 1,73 Meter in der Mittelklasse ein. Der Radstand wird mit 2.800 Millimeter angegeben.

Ein Hauch von Porsche

Formal zeigt sich der Exeed Exlantix E05 mit einem organischen, glattgelutschten Design mit weitestgehend geschlossener Front, ausgestellten Radläufen, ansteigender Schulterlinie und scharf geschnittenen LED-Leuchten an der Front. Das Seitenprofil zeichnet sich durch eine von der B-Säule nach unten abfallende Dachlinie aus. Das Heck verfügt über die beliebten durchgehenden Rückleuchten, ein hoch angebrachtes Bremslicht und einen Dachkantenspoiler. Traditionelle Türgriffe bleiben erhalten. Insgesamt lehnt sich der E05 an Erfolgsmodellen wie dem Porsche Macan an.