Glas 1300 GT im Original-Test von 1965: Besser als Alfa Romeo und Porsche?

Die Geschichte der Hans Glas GmbH begann mit dem Bau von Landmaschinen. Nachdem deren Absatz in den Fünfzigerjahren zurückging, kam Andreas Glas auf die Idee, Motorroller zu fertigen. Gemeinsam mit Karl Dompert entwickelte er den "Goggo". Später, als kleine Autos gefragter waren, baute Glas, das "Goggomobil" und hatte damit großen Erfolg. Die Autos des Dingolfinger Herstellers wurden größer, die Modellpalette wuchs; auf die 04-Serie folgte 1964 der 1300. Limousine und Coupé hatte der italienische Designer Pietro Frua gestaltet, die leistungsfähigen und laufruhigen Vierzylindermotoren hatten einen Zahnriemen-Ventiltrieb.