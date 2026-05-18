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Glas 1300 GT im Original-Test von 1965: Besser als Alfa Romeo und Porsche?

Glas 1300 GT (1965) im historischen Test
Besser als Alfa Romeo und Porsche?

Der Glas 1300 GT geht so gut wie ein Porsche 356, ist aber viel günstiger. Im Test von auto motor und sport zeigt das Coupé aus Dingolfing Stärken und Schwächen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 18.05.2026
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Glas 1300 GT (1965)
Foto: Julius Weitmann

Die Geschichte der Hans Glas GmbH begann mit dem Bau von Landmaschinen. Nachdem deren Absatz in den Fünfzigerjahren zurückging, kam Andreas Glas auf die Idee, Motorroller zu fertigen. Gemeinsam mit Karl Dompert entwickelte er den "Goggo". Später, als kleine Autos gefragter waren, baute Glas, das "Goggomobil" und hatte damit großen Erfolg. Die Autos des Dingolfinger Herstellers wurden größer, die Modellpalette wuchs; auf die 04-Serie folgte 1964 der 1300. Limousine und Coupé hatte der italienische Designer Pietro Frua gestaltet, die leistungsfähigen und laufruhigen Vierzylindermotoren hatten einen Zahnriemen-Ventiltrieb.

Glas hatte den 1300 GT auf der IAA im September 1963 vorgestellt. Das Coupé wurde von März 1964 bis September 1967 gebaut. ...

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