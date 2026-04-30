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Leapmotor B05: Günstiger ID.3-Gegner mit bis zu 482 km Reichweite

Leapmotor B05
Günstiger ID.3-Gegner mit bis zu 482 km Reichweite

Leapmotor baut sein Modellangebot der B-Serie weiter aus. Der 2025 auf der IAA präsentierte B05 startet jetzt in den europäischen Markt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 30.04.2026
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Leapmotor B05
Foto: Leapmotor

Der chinesische Stellantis-Partner Leapmotor hat in der B-Serie hierzulande bereits den SUV B10 am Start, der kleinere SUV B03X ist angekündigt. Neu in der B-Familie rollt jetzt der B05 auf den europäischen und deutschen Markt. Das kompakte Steilheckmodell hatte bereits auf der IAA 2025 Weltpremiere gefeiert. In China ist der B05, der dort Lafa5 heißt, bereits seit November 2025 im Handel.

Zwei Antriebsvarianten

Der 4,43 Meter lange, 1,88 Meter breite und 1,52 Meter hohe B05 zielt auf Wettbewerber wie den VW ID.3, wird aber mit der Leapmotor-Preispolitik deutlich günstiger angeboten als der Stromer der Niedersachsen. Die technische Plattform mit einem Radstand von 2.735 Millimetern teilt sich der Leapmotor B05 mit den B-Serie-Schwestermodellen....

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