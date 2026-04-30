Leapmotor B05: Günstiger ID.3-Gegner mit bis zu 482 km Reichweite

Der chinesische Stellantis-Partner Leapmotor hat in der B-Serie hierzulande bereits den SUV B10 am Start, der kleinere SUV B03X ist angekündigt. Neu in der B-Familie rollt jetzt der B05 auf den europäischen und deutschen Markt. Das kompakte Steilheckmodell hatte bereits auf der IAA 2025 Weltpremiere gefeiert. In China ist der B05, der dort Lafa5 heißt, bereits seit November 2025 im Handel.