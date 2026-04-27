Boschert B300 Gullwing: Einzigartiges Coupé mit Biturbo-Technik

Der Boschert B300 Gullwing beeindruckt vor allem durch seine technische Raffinesse. Unter der Haube arbeitet ein drei Liter großer Reihensechszylinder (M103), der von der niederländischen Firma Mosselman mit zwei Turboladern ausgestattet wurde. Diese Registerturbo-Technologie ermöglicht eine Leistung von 283 PS und sorgt für eine gleichmäßige Kraftentfaltung über alle Drehzahlbereiche hinweg. Unterstützt wird dies durch ein Fünfgang-Schaltgetriebe, das die Kraft effizient an die Hinterräder weiterleitet. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 258 km/h ist der B300 nicht nur optisch ein Hingucker, sondern auch technisch auf höchstem Niveau.

Die Karosserie des Fahrzeugs wurde umfassend modifiziert: Das Dach und das Heck des ursprünglichen Mercedes 300 CE wurden um 25 Zentimeter gekürzt, was dem Coupé eine dynamischere Silhouette verleiht. Die hydraulisch betriebenen Flügeltüren sind mit einer Breite von 1,66 Metern nicht nur ein technisches Meisterwerk, sondern auch eine Hommage an den legendären Mercedes 300 SL Gullwing. Weitere Designmerkmale wie maßgefertigte Kotflügel und die Frontpartie des SL R129 runden das exklusive Erscheinungsbild ab.

Ein Einzelstück mit Geschichte Der Boschert B300 wurde erstmals auf der IAA im Jahr 1989 vorgestellt und sorgte sofort für Aufsehen. Ursprünglich war eine Kleinserie von 300 Fahrzeugen geplant, doch letztlich blieb es bei elf Exemplaren – davon nur eines mit den ikonischen Flügeltüren. Dieses Einzelstück wurde zunächst in Deutschland präsentiert und später vom Ingenieur Tino Zovko erworben, der das Fahrzeug über zwei Jahrzehnte hinweg pflegte.

Im Laufe der Jahre wurde das Fahrzeug mehrfach restauriert, zuletzt im Jahr 2023. Zu den Arbeiten gehörten technische Reparaturen im Wert von über 16.000 Euro sowie Lackierungs- und Polsterarbeiten für weitere knapp 5.000 Euro. Diese Investitionen unterstreichen den hohen Stellenwert, den dieses Fahrzeug bei seinen Besitzern genießt.

Marktwert und Seltenheit Mit einem ursprünglichen Neupreis von 186.000 DM war der B300 bereits damals ein Luxusgut – teurer als der Mercedes-Benz 500 SL oder andere Spitzenmodelle seiner Zeit. Bei einer Auktion im November 2023 erzielte das Fahrzeug einen Verkaufspreis von beeindruckenden 455.000 Euro, weit über den Schätzungen von RM Sotheby’s.

Dieser hohe Preis spiegelt nicht nur die technische Exklusivität wider, sondern auch die Seltenheit des Modells. Der Besitz eines Boschert B300 Gullwing ist nicht nur eine Investition in ein Stück Automobilgeschichte, sondern auch in ein Kunstwerk auf Rädern.