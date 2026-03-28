Zurück in die 80er: Kult-Ferrari aus „Magnum, P.I.“ kommt unter den Hammer

"Magnum, P.I.”, die zwischen 1980 und 1988 auf CBS lief, prägte eine ganze Fernseh-Ära. Besonders präsent: Das Opening mit Tom Selleck am Steuer eines offenen Ferrari 308 GTS – und das charakteristische Schalten mit dem legendären Schaltstock in der offenen Kulisse. Der damals noch relativ neue 308 GTS hatte 1977 auf der IAA in Frankfurt Premiere. Durch die TV-Rolle als Auto von Privatdetektiv Thomas Magnum avancierte der Ferrari zum automobilen Superstar der 80er-Jahre.

Magnum fuhr in 8 Jahren 3 Ferrari 308 Insgesamt stellte Ferrari Nordamerika im Verlauf der Serie drei verschiedene 308-Modelle zur Verfügung. Das erste Modell war ein 1979er 308 mit Vergasermotor, später folgten ein GTSi (mit Einspritzung) und ein GTS Quattrovalvole mit dem Vierventil-Achtzylinder.

Einer der ersten für die Serie verwendeten Wagen wird nun versteigert: ein 1979er Ferrari 308 GTS Targa in klassischem Rosso Corsa. Das Fahrzeug ist mit Papieren dokumentiert, die seinen Einsatz im Pilotfilm "Don’t Eat the Snow in Hawaii" und frühen Folgen der ersten Staffel belegen. Der 308 GTS hat einen 2,9-Liter-V8 mit vier Weber-Vergasern und elektronischer Zündung. Die Kraftübertragung erfolgt über ein Fünfgang-Schaltgetriebe. Im 308 GTS leistet der Achtzylinder-Mittelmotor 223 PS. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 254 km/h.

Zur Serienausstattung zählen ein herausnehmbares Dachteil, eine Lederausstattung im Farbton "Crema", eine Klimaanlage und elektrische Fensterheber. Hinter den Cromodora-Leichtmetallrädern sorgen Scheibenbremsen für eine artgerechte Verzögerung. Die Historie ist laut Auktionshaus sorgfältig dokumentiert. Die Unterlagen – etwa von Ferrari-Historiker Marcel Massini – bestätigen die Vergangenheit des Fahrzeugs im Dienst von "Magnum, P.I.".

Der 1,93 Meter große Tom Selleck passte nur mit Tricks in den Ferrari Für den 1,93 Meter großen Schauspieler Tom Selleck musste das Auto extra umgebaut werden. Die Produktionscrew entfernte das Sitzpolster vollständig und verschob den Sitz ganz nach hinten, um Platz zu gewinnen. Trotzdem ragte Sellecks Kopf beim Fahren oft über die Windschutzscheibe hinaus – weshalb in der Serie selten mit montiertem Dach gefahren wurde. Der Anblick von Selleck mit wehenden Haaren im offenen Ferrari wurde zur Kultszene im Fernsehen der 80er-Jahre. Was der Ferrari kosten soll, hat Barrett-Jackson nicht veröffentlicht. Einen Mindestpreis gibt es nicht. Die Auktion mit dem Magnum-Ferrari findet vom 16. bis 18. April 2026 in Pam Beach (Florida, USA) statt.