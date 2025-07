Chevrolet Corvette Concept Car Southern California: Pasadena träumt den Corvette-Traum

Die Corvette könnte irgendwann als reines Elektromodell kommen. Wie die Elektro-Corvette aussehen könnte, lässt GM gerade von seinen internationalen Designzentren illustrieren. Einen ersten Entwurf hatte Anfang April 2025 das GM Designstudio in Leamington Spa in Großbritannien geliefert. Jetzt blickt das GM Designstudio im kalifornischen Pasadena mit dem Concept Car Southern California auf eine mögliche Corvette-Zukunft.

Beim Design spielt das neue, in Weiß und Silber gehaltene Corvette-Konzept, mit der geteilten Front- und Heckscheibe auf die Corvette-Vergangenheit an. Der Gesamtentwurf wirkt aber eher beliebig und ähnelt klassischen Mittelmotorsportwagen aus Europa. Die Kabine sitzt extrem weit vorn, die Räder sind in die Ecken gepresst. Die stark eingezogenen Flanken zeigen sich extrem durchströmt. Ultraschlanke LED-Scheinwerfer an der Front korrespondieren mit ultraschlanken LED-Rückleuchten. Die nehmen einen ausfahrbaren Heckspoiler, der auch als Luftbremse fungiert, in die Mitte, darunter dominiert ein riesiger Diffusor. An der Front schlürft die kalifornische Corvette Luft durch ein großes Kühlermaul mit Mittelsteg. Entlüftet wird über die vorderen Radläufe und die Fronthaube. Türen sind nicht auszumachen. Womöglich lässt sich das komplette Kabinendach noch vorn wegklappen. Die Keilform unterstreichen die vorn 21 Zoll und hinten 22 Zoll großen Leichtmetallfelgen.