Chevrolet Equinox EV Elektro-Kompakt-SUV kommt 2023

Die GM-Marke Chevrolet will ihr Angebot an rein elektrisch angetriebenen Modellen weiter ausbauen. Für den Herbst 2023 kündigt die Marke jetzt den Equinox EV an. Auch der Kompakt-SUV wird auf der Ultium-Plattform aufbauen.

Chevrolet will den Equinox als günstiges SUV-Einstiegsmodell platzieren und kündigt entsprechend einen Einstiegspreis von rund 30.000 Dollar (umgerechnet rund 26.500 Euro) an. Zwei Ausstattungslevel sollen verfügbar sein. Im Chevrolet-Portfolio gehört der Equinox zu den Bestsellern. Mit der jetzt angekündigten Elektro-Version will man die Transformation des Erfolgsmodells in E-Zeitalter schaffen.

Optisch komplett eigenständiges Modell

Zu technischen Daten des Eqinox macht GM noch keinerlei Angaben. Die Ultium-Plattform bietet hier weit gefächerte Möglichkeiten in Sachen Leistung, Reichweite und Antriebskonfiguration. Rund 500 Kilometer sollten es aber schon sein, um im Konkurrenzumfeld bestehen zu können. Beim Antrieb wird vermutlich der neue 180 kW starke Ultium-Drive-Motor zum Einsatz kommen, der die Vorderachse antreibt. Die Ultium-Elektromotoren-Familie bietet aber auch eine leistungsstärkere 225 kW-Version für Front- oder Heckantrieb sowie eine 62 kW-Maschine für ein Allrad-Upgrade.

Chevrolet Der skizzierte Equinox EV sieht komplett anders aus als das aktuelle Verbrenner-Modell.

Die ersten Retuschen des Chevrolet Equinox EV zeigen sein elegantes Äußeres und ein futuristisches Interieur mit zahlreichen großen Displays. Beide Einblicke zeigen, dass sich der Equinox EV weit vom aktuellen Verbrenner-Equinox entfernen wird.

Die Ankündigung des Equinox EV folgt auf direkt auf die Enthüllung des Chevrolet Silverado EV auf der CES in Las Vegas sowie der Bestätigung einer rein elektrisch angetriebenen Version des Blazer, der bereits im Frühjahr 2023 zu haben sein soll.

Fazit

Chevrolet kündigt für den Herbst 2023 eine Elektroversion seines Bestsellers Equinox an. Der nutzt die Ultium-Plattform von GM. Genauere Daten nennt Chevrolet aber noch nicht.