Dacia Spring kommt 2026 neu: Elektro-Kleinwagen von Dacia für unter 18.000 Euro

Mit einem ersten Teaserbild hat Dacia die nächste Generation des Spring angekündigt. Mit der Neuauflage will Dacia die Erfolgsgeschichte des zeitweise günstigsten Elektroautos auf dem Markt fortschreiben. Denn der Spring soll auch weiterhin die Rolle des Elektro-Preisbrechers im Renault-Konzern spielen, dabei gleichzeitig bei Anmutung und Nutzwert den Vorgänger klar überflügeln. Vom aktuellen Spring wurde nach Angaben von Dacia seit der Markteinführung 2021 in Europa rund 210.000 Einheiten abgesetzt. Von Dacia selbst gibt es außer der Angabe "vier vollwertige Sitzplätze und alltagstauglicher Kofferraum" noch keine Informationen, doch von uns erwischte Erlkönige und ein kurzes Teaservideo (siehe unten) erzählen bereits einiges.

Kantiger Crossover-Look Im Video zu sehen sind einzelne Details, die einen kantigen Crossover im modernen Look versprechen. Erkennbar ist das Design der Frontpartie mit dem aktuellen Dacia-Familiengesicht, einzelne Details der Seitenansicht und das steil abfallende Heck mit einem kleinen Dachkanten-Spoiler. Die Proportionen erinnern deutlich an den neuen Renault Twingo. Damit verdichten sich die Hinweise, dass Dacia künftig auf die konzerninterne AmpR-Small-Plattform setzt.

Erlkönigfotos eines kleinen Dacia-Elektroautos aus dem April zeigen, wo die Reise hingeht, sie weisen auf eine enge Verwandtschaft zum Twingo hin. Dachverlauf, Fensterflächen und die grundsätzlichen Karosserieproportionen wirken nahezu identisch. Gleichzeitig zeigen Front und Heck eigenständige Gestaltungselemente mit der aktuellen Dacia-Lichtsignatur und einer insgesamt kantigeren Formensprache.

Technik aus dem Twingo Sollte der neue Spring tatsächlich die Technik des Twingo übernehmen, wären erste Rückschlüsse auf die technischen Daten möglich. Renault installiert im Twingo eine Batterie mit 27,5 kWh nutzbarer Kapazität, den Antrieb übernimmt eine E-Maschine mit 60 kW/82 PS. Ein Bordlader mit 11 kW und eine aufpreispflichtige Option für 50 kW Ladeleistung am Schnelllader gehören ebenfalls zu den Eckdaten des Twingo, die wir gleichwertig für den Dacia Spring erwarten. Vor allem die Motorleistung liegt deutlich über dem aktuellen Spring.

Die neue Generation dürfte auf rund 3,8 Meter Länge anwachsen, auch in der Breite steht Zuwachs auf dem Programm. Die Reichweite dürfte trotz des Größen- und Leistungs-Wachstums über dem aktuellen Spring liegen und rund 260 Kilometer betragen.

Produktion in Europa Konzernchef Luca de Meo hatte bereits angekündigt, dass Dacia ein besonders günstiges Elektroauto auf Basis des neuen Twingo entwickeln werde. Ziel sei ein Einstiegspreis von unter 18.000 Euro. Damit würde das Fahrzeug weiterhin die Rolle eines der preisgünstigsten Elektroautos Europas übernehmen. Damit ist auch die Preis-Marke gesetzt.

Während die aktuelle Generation technisch auf dem chinesischen Renault City K-ZE basiert und im Werk Shiyan in China gefertigt wird, soll der Nachfolger erstmals vollständig in Europa produziert werden. Der Produktionsstandort ist zwar noch nicht offiziell bestätigt, jedoch das slowenische Werk Novo Mesto als wahrscheinlicher Kandidat. Dort wird auch der neue Renault Twingo gefertigt, die Produktion beider Modelle im gleichen Werk ist daher naheliegend. Wichtig ist das auch im Hinblick auf Strafzölle für in China produzierte Elektroautos, denen der neue Spring damit entgeht.