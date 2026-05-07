DAF XG Electric: Start frei für den elektrischen Fernverkehr

DAF erweitert sein Portfolio an elektrischen Lkw um die XG Electric-Baureihe für den Fernverkehr. Neben dem Standard-XG ist auch der XG+ mit der vergrößerten Kabine als Elektroversion zu haben.

Viele Konfigurationen, drei Antriebsvarianten Der XG Electric und der XG+ Electric sind in mehreren Fahrgestellkonfigurationen erhältlich. Angeboten werden Sattelzugmaschinen mit 2 und 3 Achsen als 4x2 und 6x2 sowie Fahrgestelle mit drei und vier Achsen als 6x2, 6x4 und 8x4. Das Fahrzeuggesamtgewicht liegt zwischen 20,5 und 29 Tonnen, das Zuggesamtgewicht bei 50 Tonnen.

Alle Versionen verfügen über den zentral unter dem Führerhaus positionierten elektrischen Antriebsstrang PACCAR EX-D2 mit integriertem Power-Shift-Getriebe, der in den Leistungsstufen 270 kW (370 PS), 310 kW (425 PS) und 350 kW (480 PS) angeboten wird. Das maximale Drehmoment liegt jeweils bei bis zu 2.400 Nm. Elektrische Nebenantriebe können mit 25 oder 90 kW konfiguriert werden.

Modulare Batterie mit über 500 km Reichweite Der Antriebsstrang wird von bis zu fünf Lithium-Eisenphosphat-Batteriesätzen (LFP) versorgt, die modular am Fahrgestell montiert sind. Verfügbar sind Pakete mit Brutto-Kapazitäten von 315, 420 und 525 kWh. Die netto nutzbaren Kapazitäten werden mit 277, 370 und 462 kWh angegeben. Je nach Anwendung ist damit eine "emissionsfreie Reichweite" von über 500 Kilometern möglich. Nachgeladen werden kann mit einem 22-kW-On-Board-Lader oder am Schnelllader mit bis zu 325 kW. Ein 420-kWh-Batteriesatz soll in nur 45 Minuten auf 80 Prozent geladen werden können. Die Batteriegarantie verspricht einen SoH von 70 Prozent nach 8 Jahren oder 4.000 vollen Ladezyklen.

Gesteuert wird der Antrieb per One-Pedal-Drive. Die Rekuperationsleistung lässt sich per Hebel in drei Stufen mit 33, 67 und 100 Prozent der maximalen Motorleistung regeln. Darüber hinaus entspricht der XG Electric in Sachen Assistenzsystemen und weiterer Ausstattung weitestgehend den Dieselmodellen.