Volvo Elektroautos: Batterie-Garantie für Gebrauchte

Einer der größten Unsicherheitsfaktoren beim Kauf eines gebrauchten E-Autos ist der Batteriezustand. Gleiches gilt für PHEV-Modelle. Volvo will hier Gebrauchtkäufern ein sicheres Gefühl vermitteln und bietet in Zusammenarbeit mit CarGarantie eine Hochvoltbatterie-Garantie für elektrifizierte Gebrauchtwagen an.

Wer sich ab dem 1. Juli 2026 für ein gebrauchtes Elektrofahrzeug oder einen Plug-in-Hybriden aus zweiter Hand entscheidet, kann bei den teilnehmenden Volvo-Vertragspartnern die Volvo Schweden Garantie mit integrierter Absicherung für Hochvoltbatterien abschließen und so den Garantiezeitraum auf insgesamt bis zu elf Jahre verlängern. Während der Laufzeit der Volvo Schweden Garantie ist die Hochvoltbatterie dabei ohne Kilometerbegrenzung abgedeckt. Integriert in diese Schweden Garantie ist ein State of Health (SOH)-Zertifikat eines externen Dienstleisters, das über den Batteriezustand informiert.

Verschleiß ist ausgeschlossen Als Teil der sogenannten Volvo Selekt Garantie schützt die Schweden Garantie vor einem außergewöhnlichen Leistungsabfall der Hochvoltbatterie aufgrund eines technischen Defekts wie einem Produktions- oder Materialfehler und deckt die Kosten für Reparatur oder Austausch des Akkus. Der Garantieanspruch beschränkt sich allerdings auf die Wiederherstellung des Zustands, der einer normalen Abnutzung des Fahrzeugs entsprechend dem Alter, dem Kilometerstand und dem Pflegezustand zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme entspricht. Der kostenmäßige Umfang des Leistungsanspruchs auf Austausch oder Reparatur wird begrenzt durch den Zeitwert des Fahrzeugs zum Zeitpunkt des Schadenseintritts. Natürlicher Verschleiß ist von der Garantie ausgeschlossen.

Die Volvo Selekt Garantie samt integriertem HV-Batterieschutz gilt standardmäßig für zwölf Monate, kann gegen Aufpreis aber auf bis zu 36 Monate verlängert werden. Die Verlängerungsoption gilt für Fahrzeuge, die zum Zeitpunkt des Abschlusses nicht älter als zehn Jahre sind (und maximal 200.000 km aufweisen). Die Preise variieren hierbei je nach Modell, Fahrzeugalter und Laufleistung. Verfügbar ist die Garantie für das komplette Produktportfolio – vom kleinen Volvo EX30 über die 40er bis zum großen Volvo EX90 und XC90 Plug-in-Hybrid.

Die Hersteller-Batteriegarantie von Volvo erstreckt sich übrigens auf acht Jahre beziehungsweise 160.000 Kilometer.