Denza Z9S Premiere: 1.210-PS-Angriff auf BMW, Porsche und Mercedes

Mit dem Z9GT hat Denza gerade erst den Einstieg in den europäischen Markt angekündigt, nun folgt in China bereits die nächste Modellvariante. Der neue Denza Z9S übernimmt die technische Basis des Shooting Brake, tritt aber als sportliche Fließhecklimousine an. Vieles spricht dafür, dass das Modell nach seiner China-Premiere auch nach Europa kommt. Dort würde es gegen elektrische Oberklassemodelle wie Porsche Taycan, Mercedes EQE, Audi A6 Sportback e-tron oder BMW i5 antreten.

Gleicher Name, andere Form Optisch unterscheidet sich der Z9S nicht nur durch das Coupé-artige Heck vom bereits bekannten Z9GT. Statt der Shooting-Brake-Karosserie setzt Denza auf eine klassische viertürige Fließhecklimousine mit sportlicher Dachlinie. Gleichzeitig fällt das Modell kompakter aus. Mit 5,09 Metern Länge ist der Z9S 14,5 Zentimeter kürzer als der europäische Z9GT, der Radstand schrumpft von 3,13 auf 3,03 Meter. Auch Breite und Höhe wurden leicht reduziert. Das soll dem neuen Modell einen dynamischeren Charakter verleihen.

Auch das Design wurde überarbeitet. An der Front ersetzt eine neue, zweigeteilte Lichtsignatur die bisherige Gestaltung. Auffällig sind zudem der auf dem Dach platzierte LiDAR-Sensor für Fahrerassistenzsysteme sowie neu gestaltete Türgriffe und modifizierte Heckleuchten. Die Gestaltung verantwortet, wie schon beim GT, der ehemalige Audi-Designer Wolfgang Egger.

Das Armaturenbrett bleibt von einem großen freistehenden Zentraldisplay geprägt, erhält jedoch eine leicht abgeänderte Gestaltung. Neu sind unter anderem das Dreispeichenlenkrad, überarbeitete Lüftungsdüsen und einzelne Dekorelemente. Physische Tasten bleiben erhalten und ermöglichen den direkten Zugriff auf Funktionen wie den automatischen Parkassistenten, das Fahrwerk oder das Antriebssystem. Neu gestaltete Sitze mit geänderter Polsterung sowie ein Bedienbildschirm in der hinteren Mittelarmlehne sollen den Komfort im Fond erhöhen.

Einstiegsversion mit 503 PS Die jetzt vorgestellte Einstiegsvariante verfügt über einen Elektromotor an der Hinterachse mit 370 kW (503 PS). Daneben ist eine etwas schwächere Version mit 320 kW vorgesehen. Beide Varianten nutzen eine 102,3-kWh-Batterie und sollen nach chinesischem CLTC-Zyklus bis zu 920 Kilometer Reichweite erreichen. Nach europäischem WLTP-Maßstab dürfte dieser Wert allerdings deutlich niedriger ausfallen und eher im Bereich von rund 700 Kilometern liegen.

Denza Z9GT

An der Spitze der Baureihe steht erneut eine Dreimotorversion mit Allradantrieb. Sie kombiniert einen Elektromotor an der Vorderachse mit zwei Antrieben hinten und erreicht eine Systemleistung von 890 kW, entsprechend 1.210 PS. Damit übertrifft der Z9S sogar den bereits extrem leistungsstarken Z9GT EV für Europa mit 850 kW (1.156 PS). Die Reichweite der Topversion gibt Denza mit 780 Kilometern nach dem chinesischen CLTC-Testzyklus an.

Über 1.200 PS im Topmodell Noch offen ist, ob der Z9S sämtliche Technik des europäischen Z9GT übernehmen wird. Beim Shooting Brake gehören unter anderem eine 800-Volt-Architektur, Hinterachslenkung, Luftfederung, Carbon-Keramik-Bremsen sowie die sogenannten "Yi Sanfang"-Fahrfunktionen zum Angebot. Dazu zählen unter anderem ein Crab Walk, bei dem das Fahrzeug diagonal fahren kann, sowie die Möglichkeit, nahezu auf der Stelle zu wenden. Vieles spricht dafür, dass zumindest die höherwertigen Versionen des Z9S ebenfalls mit diesen Systemen ausgestattet werden. Ebenfalls wahrscheinlich sind die neue Blade-Batteriegeneration von BYD sowie das Assistenzsystem "God's Eye B", das in China bereits für weitere Premium-Modelle angekündigt wurde.

Marktstart und Preis In Europa dürfte sich der Z9S in einem ungewöhnlichen Wettbewerbsumfeld bewegen. Von den Abmessungen liegt er zwischen BMW i5 und Mercedes EQE, bei Leistung und Technik orientiert er sich jedoch eher an den deutlich teureren Varianten des Porsche Taycan Turbo GT oder des Lucid Air Sapphire.

Sollte Denza den Z9S tatsächlich nach Europa bringen, dürfte auch die Preisgestaltung eng am Z9GT liegen. Dieser startet in Deutschland als Elektroversion aktuell bei 144.500 Euro. Da der Z9S etwas kompakter positioniert ist und zunächst mit einer kleineren Batterie als der europäische Z9GT vorgestellt wurde, erscheint ein Einstiegspreis zwischen 125.000 und 135.000 Euro denkbar.