Denza Z9GT startet in Europa: Viel stärker als ein Porsche zum halben Preis

Auf den ersten Blick erinnert der Denza Z9 GT an den Porsche Taycan Sport Turismo. Das Design für das Modell aus der Luxusklasse stammt aus der Feder von Ex-Audi-Designer Wolfgang Egger. Später wird noch eine Version mit Fließheck das Portfolio ergänzen.

Antriebe mit bis zu 1.156 PS

Auch im Hinblick auf die Leistung bewegt sich der Shooting-Brake im Sportwagensegment. Der Denza Z9GT ist als PHEV und als reines Elektromodell zu haben. Im Plug-in-Hybrid, der bei der BYD-Nobeltochter Super-Hybrid DM heißt, arbeitet ein Zweiliter-Turbobenziner mit 173 PS unter der vorderen Haube. Er dient in erster Linie dazu, die 63,82‑kWh‑Batterie aufzuladen. Hinzu kommen ein E-Motor an der Vorderachse und zwei weiteren E-Maschinen an der Hinterachse. Die Leistung ...