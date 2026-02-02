Elektrische Mercedes C-Klasse EQ: Auf diese Variante müssen Elektrofans verzichten

Geht es um elektrische Premium-Modelle, dann haben aktuell der neue BMW iX3 und der Mercedes GLC EQ die Niere respektive den Stern ganz weit vorn. Und mit dem neuen Volvo EX60 drängt ein weiteres Modell mit guten Erfolgsaussichten in dieses Segment.

SUV verdrängt Kombi Der Erfolg der SUV-Modelle, die auf allen Weltmärkten gleichermaßen gut ankommen, entzieht aber im Gegenzug anderen Karosserieformen die Daseinsberechtigung. Bei Mercedes sorgt der neue GLC EQ dafür, dass es kein GLC EQ Coupé geben wird. Nach Mercedes-Diktion soll der GLC mit seinem Platzangebot aber auch klassische Kombis überflüssig machen. Entsprechend wird für die kommende elektrische C-Klasse ein T-Modell ausgeschlossen. Wer Platz braucht, soll zum SUV greifen. Für alle anderen bleibt die C-Klasse EQ Limousine.

Der Kombiverzicht trifft global betrachtet sowieso nur einen kleinen Kundenkreis, da Kombis eine typisch europäische Spielart sind. Und selbst in Europa liegt der Kombi-Fokus auf Deutschland. Dieser überschaubare Markt rechtfertigt offensichtlich keine aufwendige Entwicklung einer zusätzlichen T-Modell-Karosserievariante.

Limousine sticht Kombi Dabei liegen die Vorteile einer Kombi-Karosserie gegenüber einem SUV, gerade in Kombination mit einem elektrischen Antrieb, klar auf der Hand. Die Stirnfläche ist kleiner, damit steigt bei gleichem Antriebskonzept die Reichweite. Gegenüber der Limousine hat allerdings auch der Kombi wieder Nachteile. Die schlechtere Aerodynamik sorgt in diesem Vergleich für weniger Reichweite, wie beispielsweise beim CLA zu sehen ist. Als Limousine schafft der CLA EQ 250+ mit seinem 85 kWh großen Akku bis zu 792 Kilometer. Der gleich konfigurierte CLA EQ 250+ Shooting Brake erreicht maximal nur 768 Kilometer.

Andere Hersteller, andere Philosophien Bei verschiedenen Wettbewerbern sieht man das Kombi-Thema anders. BMW bietet den elektrischen 5er namens i5 als Limousine und Touring an. Audi offeriert den A6 E-Tron als Limousine sowie Avant und VW hält den ID.7 neben der Fließhecklimousine auch als Tourer bereit.