Mit elektrischer Mercedes C-Klasse und BMW i3 treffen die beiden zentralen Elektro-Modelle aus Süddeutschland aufeinander. Ein erster Vergleich in der Premium-Mittelklasse: Die elektrische Mercedes C-Klasse dürfte viele an den neuen CLA und weniger an die "alte" C-Klasse erinnern. Doch das Gesamtpaket stellt Komfort, Leistung und Alltagstauglichkeit in den Vordergrund und nutzt modernste Technik wie im größeren GLC. Das dürfte einige Kunden überzeugen, denen der CLA etwas zu klein ist.Der BMW i3 der Neuen Klasse steht dagegen für einen konsequenten technologischen Neuanfang bei BMW mit Fokus auf Effizienz, Reichweite, Softwareintegration und nachhaltiger Kreislaufwirtschaft. Die neue Plattform, die Batterietechnologie und die zentralisierte Elektronikarchitektur deuten auf einen deutlichen Generationssprung hin. Ob da alle BMW-Kunden mitgehen, bleibt abzuwarten.