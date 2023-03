Mack MD Electric Elektro-Truck kommt 370 Kilometer weit

Mack aus Greensboro im US-Bundesstaat North Carolina ist ein 1900 gegründeter Lkw-Hersteller, der seit 2001 zum Nutzfahrzeug-Hersteller Volvo Group gehört. Das Logo der Marke ist eine Bulldogge. Angeblich geht dieses Logo darauf zurück, dass britische Soldaten im Zweiten Weltkrieg meinten, die als robust geltenden Mack-Lkw sehen wie Bulldoggen aus. Pkw mit Ottomotor hatte Mack unter dem Namen Manhattan kurzzeitig im Programm, sein einziges Elektroauto von 1896 blieb allerdings ein Prototyp. Jetzt stellt die Truck-Marke aber auf der Work Truck Week (noch bis zum 10. März in Indianapolis/US-Bundesstaat Indiana) wieder ein Elektrofahrzeug vor – und zwar einen rein elektrisch betriebenen Medium Duty Truck.

Im Gegensatz zu einem Sattelzug, der aus einem Sattelschlepper (Semi-trailer truck/kurz: Semi) und einem Sattelauflieger besteht, sitzt bei einem Medium Duty Truck der, beispielsweise für den Gütertransport, gedachte Aufbau direkt auf dem Rahmen. In den USA sind Trucks in acht Gewichtsklassen eingeteilt, Medium Duty Trucks fallen in die Klassen drei bis sechs. Der elektrisch Mack Truck soll aber nach Herstellerangaben die Klassen sechs (8.846 bis 11.793 Kilogramm Gesamtgewicht) und sieben (11.794 bis 14.969 Kilogramm) abdecken – unter Klasse sieben fallen bereits die leichtesten Heavy Duty Trucks. Die oben erwähnten Sattelzüge sind meistens in der höchsten Klasse acht eingestuft (14.969 bis 36.287 Kilogramm).

Zwei oder drei Batterien

Das von Mack vorgestellte Modell hat einen 4x2-Antrieb, die Antriebsmomente gelangen also ausschließlich an die Hinterräder. Als Antriebs-Batterien sind zwei oder drei 240-kWh-Module vorgesehen, womit also maximal entweder 480 oder 720 Kilowattstunden für den Lkw-Betrieb speicherbar sind. Als Batterietyp nutzt Mack Lithium-Ionen-NMC-Akkus. Bei diesen Akkus kommen am positiven Pol Nickel-Mangan-Cobalt-Oxide zum Einsatz, was die Batterien preisgünstiger und langlebiger machen soll.

Mack Das Markenlogo von Mack ist eine Bulldogge - angeblich bezeichneten englische Soldaten im Zweiten Weltkrieg die Trucks wegen ihres Aussehens so.

Während die Akkus unter und direkt hinter dem Fahrerhaus montiert sind (Radstand: 5,23 bis 6,86 Meter), sitzt der Elektromotor kurz vor der Hinterachse und einige Zentimeter unter dem Rahmen. Er leistet 264 PS und generiert ein maximales Drehmoment in Höhe von 2.508 Newtonmetern. Mack entwickelt seine Verbrennungsmotoren und Getriebe selbst, während viele andere nordamerikanische Lkw-Hersteller auf Zulieferteile von beispielsweise Caterpillar oder Cummins (Dieselmotoren) und Eaton oder Allison (Getriebe) setzen. Ob Mack auch den Elektromotor selbst entwickelt hat, ist noch nicht bekannt. Der Hersteller hat den Lkw übrigens als Langhauber ausgelegt – diese Karosserievariante ist bei US-Truckern beliebt. Unter der großen Fronthaube befindet sich anscheinend die Steuerungs-Elektronik.

Bei Ausrüstung mit der 480-kWh-Batterie soll der Mack bis zu 241 Kilometer weit kommen, der 720-kWh-Akku soll den Lkw bis zu 370 Kilometer weit bringen. Am 80-Kilowatt-Gleichstromlader dauert das Nachladen 100 beziehungsweise 160 Minuten. Bei 19,2 kW Ladeleistung an einem 240-Volt-Wechselstrom-Lader dauert es sieben, oder für das Modell mit höherer Reichweite elf Stunden, bevor die Akkus wieder voll sind.

Doppelkammer-Luftfahrwerk

Wie viel die Akkus wiegen, hat Mack noch nicht bekanntgegeben. Die Zuladung gibt der Hersteller aktuell mit 8.800 Kilogramm an. Zum Vergleich: Beim 2019 vorgestellten Elektro-Müllwagen Mack LR BEV beträgt die Zuladung 15,9 bis 32,7 Tonnen.

Mack Die je nach Ausführung zwei oder drei Antriebs-Batterien sitzen unter der Fahrerkabine sowie im Rahmen direkt dahinter.

Die Vorteile des ruhigen Elektroantriebs möchte Mack auch für den Kabinen-Innenraum und das Fahrverhalten nutzen. Deshalb bekommt der Medium Duty Truck ein speziell abgestimmtes Doppelkammer-Luftfahrwerk und einen besonders gut schallisolierten Innenraum. Zudem sollen luftgefederte und ergonomisch geformte Sitze den Fahrkomfort erhöhen.

Ende 2023 möchte Mack seinen elektrischen Medium Duty Truck auf den Markt bringen – Preise hat der Hersteller noch nicht bekanntgegeben.

Fazit

Der Einsatz von Verbrennungsmotoren könnte auch bei mittelschweren Nutzfahrzeugen auf dem Rückzug sein: Jetzt greift der für seine robusten Lkw bekannte US-Truckhersteller Mack in den Markt für rein elektrisch angetriebene Lkw ein. Mit seinem Medium-Duty-Elektro-Truck deckt er die US-Lkw-Klassen sechs und sieben ab – in diesen Klassen darf das Gesamtgewicht der Lkw zwischen 8.846 und 14.969 Kilogramm betragen. Die Antriebs-Akkus des Mack Trucks speichern entweder 480 oder 720 kWh, was Reichweiten von bis zu 241 (480 kWh) oder 370 Kilometer ermöglichen soll.

Mack sieht die Vorteile eines Elektro-Trucks nicht nur in der lokal emissionsfreien Fahrt, sondern auch beim Komfort für den Fahrer: Trotz des ohnehin ruhigen Motors bekommt die Kabine eine besonders gute Schallisolierung. Ende 2023 kommt der elektrische Medium Duty Truck auf den Markt.