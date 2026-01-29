Elon Musk kündigt Aus an: Darum killt Tesla das Model S und Model X

Bei Tesla geht eine Ära zu Ende. Wie Firmenchef Elon Musk bei der Verkündung der jüngsten Geschäftszahlen bestätigte, wird der Elektroautohersteller im nächsten Quartal (also Q2 2026) die Baureihen Model S und Model X einstellen. "Es ist an der Zeit, die Programme für das Model S und das Model X mit einer ehrenvollen Entlassung zu beenden", sagte Musk während des Termins. "Denn wir bewegen uns auf eine Zukunft zu, die auf Autonomie basiert."

"Jetzt bestellen", sagt Musk Gleichzeitig richtete der streitbare Firmenchef eine Kaufaufforderung an potenzielle Kundinnen und Kunden. "Wenn Sie daran interessiert sind, ein Model S oder Model X zu kaufen, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, es zu bestellen.” Etwaigen Zweifeln, dass Tesla auf absehbare Zeit die technische Unterstützung für seine beiden am längsten gebauten Modelle einstellen könnte, zerstreute Musk direkt. Diese werde für beide Fahrzeuge aufrechterhalten, "solange sie die Fahrzeuge haben".

Das Model S und Model X sind die Dauerbrenner in Teslas Modellpalette. Die elektrische Oberklasse-Limousine Model S kam 2012 in den USA auf den Markt. Sie war Teslas erste von Grund auf selbst konstruierte Baureihe und zeitweise das meistverkaufte Elektroauto der Welt. Der SUV Model X nutzt dieselbe technische Plattform wie der Bruder und wird seit 2015 angeboten. Er sorgte vor allem mit seinen ungewöhnlichen hinteren Türen für Aufsehen; sie falten sich elektrisch nach oben auf.

Die anfänglichen Verkaufserfolge relativierten sich spätestens dann, als die kleineren und günstigeren Tesla-Baureihen Model 3 und Model Y sowie ernstzunehmende Elektroautos von konkurrierenden Herstellern auf den Markt kamen. Zuletzt entwickelten sich das Model S und Model X zunehmend zu Ladenhütern. In Deutschland wurden die Autos aufgrund mangelnden Absatzes zeitweise sogar vom Markt genommen.

Model-S- und Model-Y-Absatz stark rückläufig 2025 verkaufte Tesla weltweit nur noch insgesamt 50.850 Exemplare des Model S, Model X und Cybertrucks – zusammen, wohlgemerkt. Das bedeutet gegenüber 2024 einen Rückgang um 40,2 Prozent. Zum Vergleich: Der Absatz beim Model 3 und Model Y betrug 406.585 Einheiten. Da auch das einen deutlichen Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren bedeutete, schrumpfte der Gewinn 2025 im Vergleich zum Vorjahr um satte 46 Prozent. Die Rendite ging um elf Prozent zurück.

Für das Tesla-Werk in Fremont, wo beide Modelle aktuell hergestellt werden, bedeutet Musks Ankündigung eine Zäsur. Das Model S und Model X bekommen nämlich keine Nachfolger. Stattdessen werden am kalifornischen Tesla-Standort künftig keine Autos mehr gebaut, sondern Teslas neuer Optimus-Roboter. Dieser soll noch im laufenden Quartal in seiner endgültigen Version vorgestellt werden. Der Start der Serienproduktion ist gegen Ende des Jahres 2026 geplant.