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Skoda Epiq oder Elroq: Reicht der Günstige oder lohnt der Aufpreis?

Skoda Epiq und Elroq im Datenvergleich
Reicht der Günstige oder lohnt der Aufpreis?

Skoda erweitert sein Elektroangebot um einen neuen Kompakt-SUV und stellt gleichzeitig seinen größeren Stromer umfassend neu auf. Doch welches Konzept passt am Ende besser zu Alltag, Reichweite und Budget?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 21.05.2026
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Steigende Spritpreise und eine neu ausgerichtete Förderlandschaft für Elektromobilität rücken E-Autos wieder stärker in den Fokus. Die grundsätzliche Entscheidung für den Elektroantrieb ist damit für viele gefallen, doch viel herausfordernder ist die Wahl des passenden Modells. Eine Antwort auf diese Frage könnte der im Mai 2026 vorgestellte Skoda Epiq sein. Ein kompakter Elektro-Crossover, der mit einer Länge von rund 4,20 Metern und einem attraktiven Einstiegspreis gezielt auf preisbewusste Käufer und den urbanen Raum zielt.

Doch was, wenn der Platzbedarf größer ist und regelmäßig längere Strecken auf dem Plan stehen? Für jene Kunden hat Skoda mit dem Elroq eine etablierte Alternative, die im Frühjahr 2026 umfassend für das Modelljahr 2027 ...

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