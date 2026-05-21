Skoda Epiq oder Elroq: Reicht der Günstige oder lohnt der Aufpreis?

Steigende Spritpreise und eine neu ausgerichtete Förderlandschaft für Elektromobilität rücken E-Autos wieder stärker in den Fokus. Die grundsätzliche Entscheidung für den Elektroantrieb ist damit für viele gefallen, doch viel herausfordernder ist die Wahl des passenden Modells. Eine Antwort auf diese Frage könnte der im Mai 2026 vorgestellte Skoda Epiq sein. Ein kompakter Elektro-Crossover, der mit einer Länge von rund 4,20 Metern und einem attraktiven Einstiegspreis gezielt auf preisbewusste Käufer und den urbanen Raum zielt.