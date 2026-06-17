Facelift Porsche Taycan: Jetzt acht Gänge und über 700 Kilometer

Mit dem aktuellen Modelljahreswechsel 2026 erhält der Porsche Taycan ein umfangreiches technisches und digitales Update. Im Fokus stehen gesteigerte Fahrdynamik, höhere Effizienz im Alltag sowie eine deutlich modernisierte Bedien- und Infotainment-Architektur. Ergänzt wird das Paket durch ein neues Performance-Upgrade für das Topmodell Turbo GT, das zusammen mit den Rundstrecken-Spezialisten von Manthey entstand und erstmals auch mehr Power liefert.

Drehzahlmesser und Schaltpaddle am Lenkrad Doch zunächst zu den "bodenständigen" Taycan-Modellen. Auch die bekommen jetzt nämlich eine der auffälligsten Neuerungen im gesamten Taycan-Programm: die optionale E-Shift-Funktion. Sie simuliert virtuelle Gangwechsel mit acht Stufen und soll das Fahrerlebnis samt Schaltruck und Sound stärker an klassische Sportwagen anlehnen.

Ein virtueller Drehzahlmesser schlägt die digitale Brücke zu anderen Porsche-Modellen mit Verbrennungsmotor.

Die Gangwechsel sind dabei nicht nur hörbar, sondern auch spürbar – inklusive Schaltrucken und simuliertem Motorbremsverhalten. Ergänzt wird das System durch einen weiterentwickelten Porsche Electric Sport Sound, einen zentralen, virtuellen Drehzahlmesser sowie eine Ganganzeige im Cockpit. Die Bedienung erfolgt über Paddles am Lenkrad oder automatisch.

Mehr Reichweite: bis zu 700 Kilometer WLTP Ein weiterer Schwerpunkt des Updates liegt auf der Effizienz. Für heckgetriebene Taycan-Modelle stehen neue, besonders rollwiderstandsarme Sommerreifen zur Verfügung. In Kombination mit der Performance-Batterie Plus wird damit erstmals eine WLTP-Reichweite von bis zu 700 Kilometern erreicht (je nach Modellvariante leicht unterschiedlich).

Das Update für alle Taycan-Modelle umfasst darüber hinaus zahlreiche kleinere, aber wirkungsvolle Optimierungen:

verbesserte Fahrwerksabstimmung und Lenkpräzision

neue Bremskomponenten für höhere Standfestigkeit

erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)

optimierte Ladeplanung und intelligente Routenführung

neue Bedienlogik mit stärkerer Personalisierung

Neue digitale Taycan-Welt Der Taycan erhält zudem die neue Generation der Porsche Digital Interaction. Das überarbeitete Porsche Communication Management bietet deutlich höhere Rechenleistung, schnellere Reaktionszeiten und ein moderneres, klar strukturiertes Interface.

Zu den wichtigsten Neuerungen zählen:

KI-gestützte Sprachsteuerung mit natürlicher Dialogfunktion

verbesserte Navigation mit 3D-Karten und optimiertem Lade-Routenplaner

neues App Center mit Drittanbieter-Apps

frei konfigurierbare Widgets für Navigation, Medien und Fahrzeugfunktionen

personalisierbare Themes zur Anpassung von Farben und Anzeigeumgebung

umfangreiche Over-the-Air-Updates für das gesamte Infotainment-System

deutlich schnelleres kabelloses Laden von Smartphones (bis 25 Watt) Zentrales Element ist ein 3D-Fahrzeugmodell im Display, das in Echtzeit Funktionen und Status des Fahrzeugs visualisiert.

Mehr Power: Manthey Kit für den Taycan Turbo GT Für das Topmodell Taycan Turbo GT mit Weissach-Paket bietet Porsche erstmals ein gemeinsam mit Manthey entwickeltes Performance-Kit an. Es wurde konsequent auf Rundstreckeneinsatz ausgelegt und umfasst tiefgreifende Änderungen an Aerodynamik, Fahrwerk und Antrieb. Es ist das erste Manthey-Projekt für ein Elektroauto von Porsche, das auch prompt einen neuen Nordschleifen-Rekord für Elektrofahrzeuge eingefahren hat.

Die Aerodynamik wurde dafür massiv überarbeitet und erhöht den Abtrieb im Vergleich zur Serie um mehr als das Dreifache. Bei 200 km/h steigt dieser von 95 auf 310 Kilogramm, bei sehr hohen Geschwindigkeiten werden bis zu rund 740 Kilogramm Gesamtabtrieb erreicht. Ein neuer Heckflügel, optimierte Diffusoren, Unterboden-Elemente und Carbon-Aero-Elemente an den Hinterrädern sind zentrale Bestandteile.

Erstmals beinhaltet das Manthey Kit auch Anpassungen am Antrieb: Optimierungen an Hochvoltbatterie, Steuergerät und Pulswechselrichtern erhöhen den maximalen Entladestrom während der Fahrt von 1.100 auf 1.300 Ampere.

Die Systemleistung steigt von 580 auf 600 kW (816 PS), das Drehmoment auf 1.270 Nm. Im sogenannten Attack Mode steht kurzfristig zusätzliche Leistung (+130 kW) zur Verfügung. Ergänzt wird das Paket durch leichtere Schmiederäder, Track-orientierte Reifenoptionen sowie eine neu abgestimmte Bremsanlage. Das Kit ist sowohl nachrüstbar als auch direkt ab Werk erhältlich.