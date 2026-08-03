Porsche 928 Cabriolet-Umbau: Straman baute, was sich Porsche nicht traute

Gegenüber Kunden, die einen offenen Porsche 928 wollten, gab sich Porsche zugeknöpft. Ein offener Prototyp des Achtzylinder-Sportwagens steht in den Heiligen Hallen, in Serie ging er nie. Wer mehr wollte, als die kleine Lücke im Dach, die das häufig bestellte Schiebedach auf Knopfdruck öffnete, musste zu einem Karosseriebauer gehen oder einen anderen Porsche kaufen: Ab 1982 gab es das 911 Cabrio. Das 944 Cabrio wurde von 1989 bis 1991 nur in einer kleinen Stückzahl gebaut; 6.980 S2 und 528 Turbo sind entstanden.

Schätzpreis: 52.100 bis 69.400 Euro Straman in Costa Mesa, Kalifornien, baute zahlreiche Import-Coupés zu Cabrios um. Ein Ferrari Testarossa, den Straman zum Spider verwandelt hatte, wurde besonders bekannt, als Michael Jackson dieses Auto 1987 in einem Pepsi-Werbespot fuhr. Ein Porsche 928, den Straman vermutlich 1990 zum Cabrio umgebaut hat, steht am 13. August 2026 während "The Quail" in Kalifornien zum Verkauf. Das Auktionshaus Broad Arrow schätzt den Wert des offenen Achtzylinders auf 60.000 bis 80.000 US-Dollar, umgerechnet 52.100 bis 69.400 Euro. Der Porsche wird ohne Mindestpreis versteigert.

Was der Umbau des 928 zum Cabrio kostete, ist unbekannt. Auch zur Historie des Autos zwischen der Erstzulassung 1982 und dem Umbau gibt es auf der Auktionsseite keine Informationen. Der Carfax-Report weist für die Zeit zwischen 1992 und keine Beschädigungen oder Unfälle aus. In dieser Zeit gibt es vier Service-Einträge, einen Besitzerwechsel und zahlreiche Umzüge. Aktuell ist das Auto in New York registriert.

Achtzylinder-Cabrio mit 240 PS An einer Stelle überrascht der Umbau: Straman änderte die Aluminium-Kotflügel so, dass eckige Scheinwerfer in die Aussparung passen. Typisch für den 928 sind die versenkbaren Rundscheinwerfer mit ihrer kugeligen Form. Das Verdeck liegt unter einer in der Farbe des Interieurs bezogenen Klappe mit massiv wirkenden Beschlägen. Die Farbkombination aus dunkelgrünem Lack und terrakottafarbenem Leder wirkt sehr klassisch. Wie bei vielen 928 928 ist der V8-Motor mit einem Automatikgetriebe kombiniert. Der Dreigang-Wandler kommt von Mercedes-Benz. Im Jahr 1982 leistete der 4,5-Liter-Achtzylinder 240 PS.