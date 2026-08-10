Toyota feilt an der Schaltgasse: GR86-Update für Fahrgefühl-Nerds

Toyota holt im Rahmen der Modellpflege des GR86 mit Solid Gray eine Farbe zurück, die bereits beim Toyota GT86 ab 2017 für ein halbes Jahr im Programm stand.

Neue Schalter, weniger Spiegelungen Toyota hat in der Top-Ausstattung RZ das Cockpit mit ergonomischeren Bedienelementen versehen. Neu geformte Schalter sollen mehr Grip bieten und dank der neuen Lackierung "cast iron black" weniger reflektieren. Als Option bleibt das schwarz-rote Interieur, jetzt mit Rotakzenten, die den Fahrer stärker "umrahmen" und an späte Toyota-GT86-Modelle erinnern sollen.

Gasannahme, Lenkung und Schaltung im Feintuning Eine neue Drosselklappen-Steuerung soll beim Herausbeschleunigen aus Kurven und auf glatten Untergründen wie Nässe oder Schnee eine präzisere Dosierung des Gases erlauben. Die Gasannahme soll grundsätzlich in jeder Situation besser sein als zuvor. Toyota überarbeitet die Regelung der elektrischen Servolenkung und greift dabei nach eigenen Angaben auf Erfahrungen aus der Super-Taikyu-Serie mit dem GR86 zurück. Die Abstimmung soll in schnellen Kurven und auf ruppigem Asphalt weniger unruhig sein und deutlich präziser sein.

0,5 mm für den 5-auf-4-Schaltvorgang Das spannendste Update für Puristen steckt im Getriebe. Toyota ändert die Führung in der Schaltkulisse minimal: Eine Kante im Sperrmechanismus ist jetzt um 0,5 Millimeter breiter. Dadurch klappt das Zurückschalten vom fünften in den vierten Gang leichter, was beim harten Anbremsen vor Kurven Vorteile bringen soll.

EyeSight jetzt mit drei Kameras Toyota rüstet das Sicherheitssystem EyeSight von zwei auf drei Kameras auf. Das System kombiniert Weitwinkel-Stereokameras mit einer Ultraweitwinkel-Monokamera und passt die Auslegung an die niedrige Sportwagen-Sitzposition an. Toyota nennt als Hauptnutzen ein größeres Sichtfeld.

Toyota Mit Solid Gray holt Toyota eine Farbe von 2017 auf den GR86 zurück.

Cup Car Basic: jetzt auch mit Automatik Neben dem Serienauto erweitert Toyota auch den GR86 Cup Car Basic für den GR86/BRZ-Cup um eine Automatik-Option. GR will damit mehr Fahrer für den Einstieg in den Markenpokal gewinnen.

Vorstellung Toyota stellt den aktualisierten GR86 in "Solid Gray" bis 7. September im Showroom in Nagoya (Midland Square) aus. Am 12. September kündigt GR beim "Fuji 86/BRZ Style 2026" am Fuji Speedway weitere 86-Aktionen an, wozu unter anderem Demo- und Driftfahrten gehören.