Ford Bronco New Energy Neuvorstellung: Großer Ford-SUV kommt elektrisch

Ford erweitert seine Bronco ‑Familie um ein neues Modell, das ausschließlich für den chinesischen Markt entwickelt wurde: den Bronco New Energy. Äußerlich weist er optische Verwandtschaft mit dem Bronco Sport auf, doch im Detail handelt es sich um einen deutlich gewachsenen, eigenständigen SUV im Full‑Size‑Format.

Ein echter Brocken Der neue Bronco kommt mit einem Radstand von stattlichen 2.950 mm, was exakt dem Radstand des viertürigen US‑Bronco entspricht und den des kompakteren Bronco Sport (2.670 mm) deutlich übertrifft. Mit einer Länge von 5.025 mm ist er rund 20 cm länger als die größte US‑Variante und rund 62 cm länger als der Bronco Sport. In der Breite überragt er die US‑Modelle ebenfalls. Das Gewicht fällt entsprechend üppig aus: ca. 2.510 kg im für die Variante mit Range Extender und rund 2.630 kg als reines Elektroauto. Das eckig‑rustikale Design inklusive versenkter Türgriffe orientiert sich stark am Bronco Sport

Ford bietet den Bronco New Energy in zwei elektrifizierten Varianten an. Für die Batterie‑Elektroversion stehen 274 PS (202 kW) zur Verfügung. Beim E‑REV (Extended Range Electric Vehicle) kommt ein 1,5‑Liter‑Turbo‑Benzinmotor als Generator hinzu; dieser Antrieb bringt es auf 244 PS (180 kW). Beim E-REV mit dem Benzinmotor-"Ladegerät" wird eine Batterie mit 43,7 kWh Kapazität eingesetzt. Die soll nach chinesischem Messzyklus für 220 Kilometer E-Reichweite bürgen, die gesamte Reichweite bei vollgetanktem Auto gibt Ford mit bis zu 1.220 Kilometern an.

Der elektrisch angetriebene Ford Bronco New Energy bekommt einen Akku mit 105 kWh Kapazität installiert, die für 650 Kilometer Reichweite gut sein soll. Das entspräche einem Durchschnittsverbrauch von 16,5 kW auf 100 Kilometer, was für den dicken Brocken doch ein wenig optimistisch erscheint. Noch nicht klar ist, ob für einen oder beide Modelle ein Allradantrieb verfügbar ist, zu diesem Detail schweigt sich Ford China noch aus.

Viel China-Technik Klar auf chinesische Vorlieben zugeschnitten ist das Elektro-Equipment des Bronco New Energy. Er ist mit einem Lidar-System sowie über 30 Sensoren und Kameras ausgestattet, was eine erweiterte Fahrerassistenz bis hin zu automatisierten Fahrfunktionen ermöglichen soll. Ergänzt wird das Angebot durch eine spezifisch für den chinesischen Markt entwickelte sogenannte "Offroad-Roadbook"-Funktion. Diese integriert über das Infotainmentsystem vorinstallierte Routen aus dem Ford-eigenen Outdoor-Archiv und erlaubt es Nutzerinnen und Nutzern, Fahrten gezielt zu planen, aufzuzeichnen und gegebenenfalls mit anderen über Social Media-Plattformen zu teilen. Zusätzlich sind im Fahrzeug verschiedene voreingestellte Innenraum-Modi für Szenarien wie Pausen, Fahrten mit Haustieren oder Übernachtungen im Fahrzeug abrufbar.