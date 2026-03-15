Ford Capri Collection: Sondermodell mit Hauch vom alten Capri

Ford erweitert die vollelektrische Capri -Familie um den limitierten Capri Collection. Mit exklusiven Design-Merkmalen und einem besonderen Farbschema für das Interieur und Exterieur feiert das Editionsmodell seine kultigen Renn- und Sportwagen-Ahnen.

Sonderlack und Aero-Paket Zur Collection-Ausstattung des Capri zählt eine exklusive Lackierung im Farbton Tribute Blue – eine Farbe, die legendären Capri-Rennwagen huldigt – die ausschließlich dieser Modellversion vorbehalten ist. Über die Karosserie zieht sich zudem ein schwarzes Streifendesign. Hinzu kommen tiefer gezogene Schürzen, neue Seitenschwellerverkleidungen, ein schwarz gehaltener Heckspoiler, ein neuer Diffusor und 21-Zoll-Leichtmetallräder, die mit einem Finish in Satin-Schwarz aufwarten.

Im Innenraum setzt sich das Tribute Blue an Gurten und Lautsprechern fort – kontrastiert von einem Armaturenbrett mit schwarz-blauem Sprenkel-Effekt. Die schwarze Stoff-Polsterung der Sportsitze mit integrierter Kopfstütze kommt in Leder-Optik. Die Fußräume legt Ford mit exklusiv gestalteten Fußmatten aus.

Kunde des Capri Collection können zwischen der 210 kW (286 PS) starken Hinterradantriebsvariante mit 79 kWh großer Batterie und der 250 kW (350 PS) starken Allradversion mit 77-kWh-Akku wählen.

Marktstart und Preise Die RWD-Variante des Ford Capri Collection startet ab 56.400 Euro. Die Allradversion ist mit wenigstens 60.400 Euro eingepreist. Bestellt werden kann ab sofort. Die entsprechenden Basismodelle stehen mit 51.400 und 55.400 Euro in der Preisliste. Der Aufpreis für die Collection-Variante liegt entsprechend bei jeweils 5.000 Euro.