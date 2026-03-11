Ford Explorer Collection: Exklusiv-Auftritt kostet 5.000 Euro

Mit dem neuen Explorer Collection erweitert Ford sein Portfolio an Collection-Sondermodellen. Äußerlich präsentiert sich die Explorer Collection in der exklusiven Lackierung Cactus Grey, die ausschließlich für dieses Modell erhältlich ist. Für Kontraste sorgen in Satin Black lackierte 20-Zoll-Leichtmetallfelgen im neuen Design, ergänzt durch ein schwarz abgesetztes Dach sowie ebenfalls schwarz gehaltene Unterfahrschutzelemente vorn und hinten. Abgerundet wird der Collection-Auftritt durch markante Streifen-Grafiken unten an den Türen und auf der C-Säule. Eher praktischer Natur ist die serienmäßig verbaute, elektrisch betätigte Anhängerkupplung.

Im schwarz eingerichteten Innenraum sorgen orange Akzente an den Seitenwangen der Sportsitze, den Sicherheitsgurten, der Soundbar, der Armaturentafel und der Mittelkonsole für ein Kontrastprogramm. Den Brückenschlag zu moderner Sportbekleidung sollen die 2D-Strickeinsätze in den Sitzen sorgen.

Erweiterter Funktionsumgang Nachgelegt wurde bei allen Explorer-Versionen beim Funktionsumfang der Assistenzsysteme. Der adaptive Tempomat verzögert den Explorer jetzt auch an roten Ampeln bis zum Stillstand. Der Rückfahrassistent arbeitet mit einer Memory-Funktion, die sich die letzten gefahrenen 50 Meter merkt, und auch der Park-Pilot erinnert sich an regelmäßig wiederholte Parkmanöver. Die Fahrerüberwachung wurde um eine Notstopp-Funktion ergänzt. Fällt der Fahrer aus, so verzögert das System den Explorer bis zum Stillstand, schaltet den Warnblinker ein, alarmiert die Rettungsdienste und entriegelt alle Türen.

Neu an Bord ist auch das Pro-Power-Onboard-System, das über eine 230-Volt-Steckdose im Kofferraum externe Verbraucher mit Strom versorgen kann. Die Maximalleistung liegt bei 2,3 kW. Optional bietet Ford zur Versorgung externer Geräte auch einen entsprechenden Adapter für den Ladeanschluss an. Zur Serienausstattung zählen zudem die One-Pedal-Funktion und neue Grafiken für das Infotainmentsystem.

Nur mit den dicken Motoren Zu haben ist der Ford Explorer Collection in der 210 kW (286 PS) starken Version mit Hinterradantrieb und 79 kWh großer Batterie sowie in der Version mit 250 kW (340 PS), Allradantrieb und 77 kWh großem Akku. Das RWD-Modell startet ab 53.900 Euro, die Allradvariante ist ab 57.900 Euro zu haben. In der Basis steht das RWD-Modell ab 48.900 Euro in der Preisliste, die AWD-Version ab 52.900 Euro. Damit liegt der Aufpreis für das Sondermodell bei 5.000 Euro.