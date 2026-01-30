Ford legt nach: Neue Batterieoption für Capri und Explorer

Ford rüstet die Basisversionen seiner Elektromodelle Capri und Explorer mit neuen Batterien aus. Die Akkus, die von NMC auf LFP-Technologie wechseln, bieten eine höhere Kapazität und damit mehr Reichweite. Zudem steigt die Leistung des elektrischen Antriebs.

Reichweite und Leistung steigen Mit der neuen Batterie, für die Ford bislang keine Kapazität nennt, soll die Reichweite um bis zu 70 Kilometer gegenüber den Versionen mit dem bekannten 52-kWh-Akku steigen. Konkret gibt Ford für Explorer Standard Range jetzt mit einer vollen Ladung bis zu 444 Kilometer Reichweite an, der Capri Standard Range soll sogar bis zu 464 Kilometer schaffen. Bislang war der Explorer mit maximal 378 und der Capri mit 393 Kilometern angegeben. Ob sich auch die Ladezeiten verbessern, lässt Ford noch offen.

Neben der erhöhten Reichweite wurde auch die Leistung des Antriebs verbessert: Die Leistung steigt von 125 kW (170 PS) und 310 Nm auf 140 kW (190 PS) und 350 Nm Drehmoment. Sowohl der Capri als auch der Explorer beschleunigen in 8,0 Sekunden und damit 0,7 Sekunden schneller als bisher von 0 auf 100 km/h.

Die neuen Batterien mit LFP-Technologie gelten als langlebiger und weniger empfindlich gegenüber Schnellladungen.

Zu welchen Preisen die neuen Batterie-Optionen angeboten werden, wurde noch nicht kommuniziert. Aktuell startet der Explorer in der Standard Range Version ab 39.900 Euro, der entsprechende Capri ist ab 42.400 Euro zu haben.