Futuricum Concrete 40E Betonfahrmischer mit Elektroantrieb

Auf den Schweizer Straßen kommt es zu Beginn des Jahres zu einem Premieren-Trio. Unter dem Namen Futuricum Concrete 40E fahren ab sofort die weltweit ersten elektrischen Betonfahrmischer von Baustelle zu Baustelle. Liebherr lieferte drei der in Zusammenarbeit mit Designwerk entwickelten Fahrzeuge in den ersten Tages des Jahres 2021 an Holcim Schweiz aus. Elektromotoren treiben bei den Fahrmischern dabei sowohl den Antriebsmotor als auch die Mischtrommel an.

Futuricum Der Futuricum Concrete 40E ist bis zu 86 km/h schnell.

Für den Antrieb kommen vier Elektromotoren mit einer Systemleistung von 500 kW beziehungsweise 680 PS zum Einsatz. Bis zu 86 Kilometer pro Stunde soll der im leeren Zustand 18 Tonnen und vollgeladen bis zu 40 Tonnen schwere Betonfahrmischer schnell sein. Insgesamt stehen drei unterschiedlich große Lithiums-Ionen-Batterien mit 170, 255 und 340 Kilowattstunden zur Wahl. Die Ladezeiten betragen 7,5, 11,5 und 15 Stunden. Mit CCS Typ 2 verringern sich diese Ladezeiten auf 1,3, 1,8 und 2,2 Stunden. Als Reichweiten gibt das Unternehmen 190, 285 und bis zu 380 Kilometer an. Die Batterien selbst bringen 1.135 kg, 1.770 kg und 2.270 kg auf die Waage.

Fazit

In der Schweiz fahren ab sofort drei rein elektrisch angetriebene Betonfahrmischer auf den Straßen. Mit bis zu 40 Tonnen und 680 PS sollen sie die Baustellenfahrten sauberer und leiser gestalten.