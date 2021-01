GM kooperiert mit Navistar Gemeinsam zum Wasserstoff-Lkw

Im Lkw-Sektor setzen viele Hersteller für die Zukunft auf elektrische Antriebe. Jetzt will die VW-Tochter Navistar mit einer Brennstoffzelle von GM einen Fernverkehrs-tauglichen Lkw für den US-Markt entwickeln. Mit an Bord ist noch der Wasserstoffspezialist OneH2.

Erste umgerüstete Trucks sollen ab 2022 zusammen mit dem Spediteur JB Hunt einem umfangreichen Praxistest unterzogen werden. Die ersten Navistar-Serienmodelle der International RH-Serie mit Brennstoffzellenantrieb stellt das Konsortium für 2024 in Aussicht. Diese sollen dann eine Reichweite von gut 800 Kilometern aufweisen und in knapp 15 Minuten nachgetankt werden können.

VW-Tochter plant mit Wasserstoff-Lkw

GM Bereits 2024 sollen die ersten Brennstoffzellen-Lkw von Navistar anrollen.

In der neuen Partnerschaft liefert GM die Brennstoffzellen-Technologie. OneH2 kümmert sich um den Aufbau einer entsprechenden Wasserstoff-Infrastruktur, bei der der benötigte Wasserstoff direkt an den Tankstellen erzeugt werden soll. Navistar steuert die Lkw-Plattform bei. Zudem engagiert sich die Volkswagen-Tochter mit einer Minderheitsbeteiligung an OneH2. Im Gegenzug will OneH2 mehr als 2.000 der Brennstoffzellen-Trucks von Navistar abnehmen und in bestehende Flotten integrieren.

GM GM liefert die Brennstoffzellenmodule.

Die VW-Nutzfahrzeugsparte Traton ist derzeit mit knapp 17 Prozent am US-Lkw-Hersteller Navistar beteiligt, hat aber im November eine Vereinbarung zur kompletten Übernahme von Navistar unterzeichnet.

Fazit

Die Nutzfahrzeug-Branche setzt immer stärker auf Elektroantriebe. Über Navistar will auch der VW-Konzern hier einen Fuß in die Tür bringen und sich für die Zukunft im Bereich der schweren Lkw elektrisch aufstellen.