GMC Hummer EV Omega Edition Blau, blau, blau blüht der E-Koloss

Wer sich für einen GMC Hummer EV interessiert, braucht derzeit kreative Ideen, um an ein Exemplar des Elektro-Giganten zu kommen. In Europa sowieso: Offiziell ist das E-Auto nur in Nordamerika erhältlich. Doch selbst dort schauen potenzielle Kundinnen und Kunden aktuell in die Röhre: Der Hummer EV lässt sich Stand jetzt weder konfigurieren noch bestellen. Trotzdem legt GMC ein Sondermodell seines dicken Elektrikers auf, das als Pick-up und SUV (siehe Video) erhältlich ist.

Es nennt sich Omega Edition und zeigt sich dem Hersteller zufolge vom Blauen Planeten inspiriert. Folgerichtig trägt das Sondermodell die exklusive Farbe Neptunblau-Matt, die GMC mit dunklen Karosserieakzenten kombiniert – zum Beispiel am Dach. Neben allen Schriftzügen und Emblemen tragen die eigens gestalteten 18-Zoll-Beadlock-Räder Schwarz am Felgenstern; obendrein weisen sie einen Carbon-Zierring auf. Wer sich für den SUV entscheidet, erhält zudem ein derart gestaltetes und an der Heckklappe angebrachtes Reserverad samt neptunblauer Abdeckung mit eigenständiger Grafik.

Streng limitiert, Anzahl unbekannt

Die GMC-Interieur-Designer verpassen dem "streng limitierten" Hummer EV in der Omega Edition, dessen genaue Anzahl jedoch noch im Unklaren bleibt, stets hochwertige Teppichböden und transparente sowie herausnehmbare Dacheinleger. Die Pick-up-Version erhält zudem ein Lautsprechersystem für die Heckklappe, das die Sound-Experten von Kicker zuliefern.

Ein Exemplar der Omega Edition basiert ausschließlich auf einem GMC Hummer EV in der kürzlich vorgestellten 3X-Variante, die über drei Elektromotoren (einer vorn, zwei hinten) verfügt. Die Leistung gibt der Hersteller mit bis zu 842 PS an, das maximale Drehmoment mit knapp 15.600 Newtonmetern (an den Rädern gemessen; kombinierter Wert beider Achsen). Auch das Extrem-Offroad-Paket mit Unterbodenkamera, Verstärkungen an Unterboden sowie Schwellern, Einstiegshilfen und grobstolligen 35-Zoll-Geländereifen ist bei dem Sondermodell obligatorisch.

Preise starten bei 139.995 Dollar

Die Preise für den GMC Hummer EV in der Omega Edition starten bei 139.995 Dollar (aktuell umgerechnet gut 127.000 Euro) für die SUV-Version, die das aus 20 Modulen zusammengestellte Batteriepaket erhält. Als Pick-up ist das Sondermodell mit 24 Akkumodulen ausgestattet, aber auch mindestens 149.995 Dollar (über 136.000 Euro) teuer. Wer ein Exemplar bestellt, muss aber noch ein wenig Geduld aufbringen: Erst im Verlauf des ersten Halbjahres 2024 wird ausgeliefert.

Fazit

GMC legt eine Omega Edition des Hummer EV auf, obwohl der Elektro-Koloss derzeit weder konfigurier- noch regulär bestellbar ist. Viel mehr als eine eigenständige Farbgebung und das auch für den Standard-Hummer erhältliche Extrem-Offroad-Paket bringt das Sondermodell allerdings nicht mit.