GWM Haval Jolion Pro: China-Kompakt-SUV völlig ohne Strom

GWM setzt seine Modelloffensive in Deutschland fort und bringt nach dem GWM Haval H6 jetzt den Kompakt-SUV GWM Haval Jolion Pro auf den Markt. Der Jolion an sich ist kein neues Modell. International ist er schon seit geraumer Zeit auf verschiedenen Märkten zu haben. Mit der neu gestalteten Pro-Version soll nun aber auch der deutsche Markt beackert werden.

Jolion Pro mit viel Ausstattung Mit einer Länge von knapp 4,5 Meter sortiert sich der Jolion Pro im Kompakt-SUV-Segment ein. Auch das Design folgt dem Klassen-Standard. Wer es sportlicher mag, kann in ein optionales Aero-Paket mit schwarz gehaltenen Anbauteilen investieren. Je nach Ausstattung ist der Jolion Pro mit 17- oder 18-Zoll-Leichtmetallrädern erhältlich.

Den Innenraum des Jolion Pro dekoriert GWM mit schwarzem Kunstleder in Kombination mit einem beigen Dachhimmel. Die Armaturentafel kennzeichnen ein 7 Zoll großes Digitalcockpit sowie ein 10,25- bzw. 12,3-Zoll (je nach Ausstattung) großes Multimediasystem. Smartphones lassen sich drahtlos per Apple CarPlay und Android Auto einbinden.

Zur Serienausstattung zählen unter anderem eine 2-Zonen-Klimaautomatik, Sitzheizung vorn, ein elektrisch verstellbarer Fahrersitz, ein elektrisches Panorama-Glasdach sowie ein Smart-Key-System. In der Luxury-Variante kommen noch Komfortmerkmale wie Lenkradheizung, belüfteter Fahrersitz und ein ebenfalls elektrisch verstellbarer Beifahrersitz hinzu.

Die Sicherheitsausstattung umfasst immer einen Tempomat, eine Einparkhilfe hinten in Kombination mit einer 360°-Umgebungskamera. Die Ausstattungslinie Luxury erweitert dieses Paket um zahlreiche zusätzliche Assistenzsysteme. Dazu zählen unter anderem der intelligente Fahrassistent, der Stauassistent, der Kurvenassistent, der Abbiegeassistent, der Totwinkel- und Spurwechselassistent, ein Ausstiegsassistent, ein Heckkollisionswarner oder der Querverkehrsassistent hinten mit Notbremsfunktion.

Nur mit Benziner Auf der Antriebsseite gibt sich der Jolion Pro ganz konventionell. Für Vortrieb sorgt ein 1,5-Liter-Turbobenziner mit 177 PS und 270 Nm Drehmoment. Dazu gibt es keinen E-Motor und auch keine andere Hybridisierung. Das Antriebsmoment fließt über ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ausschließlich an die Vorderräder. Der Spurt von null auf 100 km/h gelingt in 7,9 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit wird bei 190 km/h erreicht.

Marktstart und Preise Zu haben ist der Haval Jolion Pro ab Ende Februar in den Ausstattungslinien Premium und Luxury sowie in den vier Metallic-Lackierungen Moonlight White, Starry Black, Light Ayers Grey und HD Blue. Der Einstiegspreis für die Premium-Variante liegt bei 24.990 Euro. Für die Luxury-Version müssen mindestens 27.690 Euro angelegt werden.