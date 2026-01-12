Hochvolt gegen Hochmut: Elektrischer Hyundai Staria düpiert VW e-Caravelle

Mit dem elektrischen Staria und der überarbeiteten e-Caravelle treffen ab 2026 zwei sehr unterschiedliche Interpretationen des elektrischen Großraum-Vans aufeinander. Während Hyundai erstmals konsequent Pkw-Elektrotechnik ins Van-Segment überträgt, setzt Volkswagen Nutzfahrzeuge auf die zögerliche Evolution des Ford-Clons. Zur Erinnerung: Beim großen VW Bus handelt es sich um einen technischen Zwilling des Ford Tourneo Custom. Der Vergleich mit dem koreanischen Hyundai Staria zeigt, wo die wesentlichen Unterschiede liegen.

Antrieb und Technik: 800 Volt gegen konservative Kost Der entscheidende Unterschied liegt tiefer, als es Reichweitenzahlen oder Leistungsangaben vermuten lassen. Hyundai bringt mit dem Staria Elektro schließlich erstmals eine 800-Volt-Architektur in das Van-Segment. Das ist kein kleines Detail, sondern eine grundsätzliche Entscheidung für die Zukunftsfähigkeit des Elektrobusses. Hohe Ladeleistungen, kurze Standzeiten und geringere thermische Belastung stehen auf der Habenseite dieser Architektur.

Mit seiner 84-kWh-Batterie, bis zu 400 Kilometern WLTP-Reichweite und einer Ladezeit von rund 20 Minuten von zehn auf 80 Prozent eignet sich der Staria sogar als Shuttlefahrzeug für längere Strecken. Die ungewöhnlich hohe Höchstgeschwindigkeit von 184 km/h dürfte VW daran erinnern, dass der Staria nicht auf urbane Kurzstrecken begrenzt ist.

Die Höchstgeschwindigkeit der VW e-Caravelle liegt je nach Motorisierung und Radstand zwischen 112 km/h und 150 km/h. Und VW bleibt auch nach dem jüngsten Batterie-Update beim 400-Volt-System. Der Akku wächst immerhin – allerdings nur auf etwa 70 kWh netto. Die theoretisch erzielbare Reichweite liegt damit bei 374 Kilometer (WLTP). Die maximale Ladeleistung ist mit 125 kW nur halb so stark wie die im Hyundai. Und die Ladezeit von rund 30 Minuten fällt trotz kleinerer Batterie deutlich länger aus.

Hoher Nutzwert, begrenzte Reichweite Volkswagen verweist auf Detailverbesserungen: etwas effizienteres Kurzladen als vorher, etwas mehr Reichweite und den optionalen elektrischen Allradantrieb. Der elektrische 4Motion-Allradantrieb dürfte tatsächlich für einige Kunden wichtig sein. Die elektrischen Defizite und die viel zu kleine Batterie lassen sich damit allerdings nicht kaschieren. Dagegen hätte eine größere Batterie maßgeblichen Einfluss auf die Nutzlast und das Frachtvolumen.

Trotz Elektroantrieb erlauben beide Modelle immerhin bis zu zwei Tonnen Anhängelast – ein Wert, der selbst bei dieselgetriebenen Vans nicht selbstverständlich ist. Hyundai betont dabei, dass sichtbar in Thermomanagement und Antriebsstabilität investiert wurde, damit Elektromobilität im Nutzfahrzeugbereich kaum noch Verzicht bedeuten muss. Am Ende wird der Preis und die Wirtschaftlichkeit darüber entscheiden, ob der elektrische Staria ein Erfolg wird.

Die teure e-Caravelle dürfte hingegen eine Nischenlösung für besondere Shuttle-Kunden mit E-Anspruch bleiben. Immerhin bietet auch der VW bis zu neun Sitze und viele Airbags – technisch jedoch unterscheidet er sich nicht vom e-Transporter. Gleicher Akku, gleiche Ladeleistung, gleiche Antriebe. Die Differenzierung des teuren Topmodells erfolgt nur über Ausstattung.

Innen- und Gepäckraum Auch im Innenraum setzt Hyundai die moderneren Akzente. Der lange Radstand, der flache Boden und die großzügige Verglasung schaffen ein Raumgefühl, das eher an moderne Elektro-Pkw erinnert als an ein Nutzfahrzeug. Funktionen wie Vehicle-to-Load oder die Lounge-Liegesitze in zweiter Reihe erweitern den Einsatzbereich deutlich – vom Camping bis zum mobilen Arbeitsplatz. Die e-Caravelle bleibt dagegen das, was sie immer war: ein Transporter mit aufgewertetem Innenraum. Funktional, robust, zweckmäßig – aber ohne den Versuch, das Fahrzeugkonzept zu modernisieren.

Beim Thema Raumangebot profitiert die e-Caravelle klar von den gewachsenen Außenmaßen der Ford-Technik: Mit knapp über fünf Metern Länge und 3,10 Metern Radstand bietet sie mehr Nutzfläche als noch der VW T6.1. Das maximale Ladevolumen reicht – abhängig von Radstand und Dachhöhe – von 5,8 bis zu 9,0 (mit Hochdach) Kubikmetern, womit die Caravelle ihre Herkunft als Transporter nicht verleugnet.

Der Staria Elektro verfolgt einen anderen Ansatz. Mit 5.255 Millimetern Länge und 3.275 Millimetern Radstand ist er ebenfalls großformatig, nutzt den Platz aber stärker für Passagierkomfort und variable Nutzung. Das Gepäckraumvolumen fällt mit 431 bis 1.303 Litern auf dem Papier deutlich kleiner aus, ist jedoch für sieben bis neun Sitze angegeben. Ohne Bestuhlung bringt es der Koreaner ebenfalls auf rund 5.000 Liter Kofferraum.

Marktstart und Preise Besonders schwer wiegt am Ende der Preis. Mit rund 66.000 Euro Einstiegspreis liegt die e-Caravelle deutlich über der Verbrenner-Version und sogar über dem technisch identischen Ford-Pendant. Angesichts der gebotenen Technik wirkt das selbstbewusst. Wer jetzt konfiguriert, wird bereits mit der aufgefrischten Technik bedient.

Hyundai hat die Preise für den Staria Elektro noch nicht genannt. Der Hybrid-Versionen mit Verbrennungsmotor starten bei 49.500 Euro. Selbst wenn der elektrische Einstieg in den großen Koreaner auf ähnlichem Niveau wie bei VW liegen sollte, stünde dem ein klarer technischer Mehrwert gegenüber: größere Batterie, deutlich höhere Ladeleistung, moderne Architektur und ein eigenständiges Raum-Konzept.