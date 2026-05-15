Jeep Avenger Facelift 2026: Der kleinste Jeep bekommt ein großes Update

Jeep renoviert das kleinste Modell im Stall. Der vor drei Jahren eingeführte Kompakt-SUV erhält ein modernisiertes Front-Design und erweiterte Assistenzsysteme. Der Innenraum wurde auch neu tapeziert.

Die optischen Änderungen konzentrieren sich vor allem auf die Frontpartie. Im Mittelpunkt steht die Neuinterpretation des markentypischen Seven-Slot-Grills. Die sieben vertikalen Öffnungen erhalten nun eine LED-Lichtsignatur, die die oberen Bereiche miteinander verbindet. Dadurch entsteht eine horizontale Lichtgrafik, die sich an größeren Jeep-Modellen orientiert. Ergänzt wird die Überarbeitung durch neue Stoßfänger mit stärker ausgearbeiteten Konturen. Je nach Ausstattung kommen silberfarbene Elemente hinzu.

Frischer Look im Compass-Stil Auch seitlich und am Heck verändert Jeep einige Details. Neu gestaltete 17- und 18-Zoll-Räder ergänzen das Angebot. Die trapezförmigen Radhäuser bleiben erhalten, werden optisch aber stärker betont. Am Heck fallen modifizierte Rückleuchten mit geschärfter X-Grafik auf. Zwei neue Außenfarben namens Forest und Bamboo erweitern die Palette. Optional ist außerdem ein Dach in schwarzer Kontrastfarbe erhältlich.

Die Modellpflege umfasst ebenfalls Änderungen im Innenraum. Jeep spricht von einer verbesserten Materialanmutung und weicheren Oberflächen. Die Türverkleidungen erhalten neue Materialien, zusätzlich kommt im unteren Bereich des Armaturenbretts eine gepolsterte Einlage zum Einsatz. Für die Ausstattungslinien Altitude und Summit kündigt Jeep neue Stoffkombinationen an. Die Allradversion 4xe erhält besonders robuste und abwaschbare Innenraummaterialien in Grüntönen.

Schicker Schalter Kleines Detail groß in Szene gesetzt: Der Selec-Terrain-Schalter wurde ebenfalls überarbeitet. Die Bedieneinheit ist nun rot eingefasst und mit einer gummierten Oberfläche versehen. Das soll ein bisschen an den Jeep Wrangler Rubicon erinnern. Über das System lassen sich verschiedene Fahrprogramme anwählen, die unter anderem Gaspedalcharakteristik, Traktionskontrolle, Lenkung und beim 4xe-Modell auch die Momentenverteilung beeinflussen.

Technisch erhält der Avenger mehrere neue Assistenz- und Komfortfunktionen. Erstmals kommen Matrix-LED-Scheinwerfer zum Einsatz. Das System passt den Lichtkegel automatisch an Verkehrssituation und Geschwindigkeit an. Zusätzlich integriert Jeep eine Frontkamera mit 360-Grad-Ansicht. Das System erzeugt aus mehreren Kamerabildern eine Vogelperspektive auf Fahrzeug und Umgebung, um Rangiermanöver zu erleichtern.

Beim recht abwechslungsreichen Antriebsangebot ändert sich nichts. Jeep bietet den Avenger weiterhin als Benziner, Mildhybrid, Elektroversion und als elektrifizierten Allradler 4xe an. Neuester Antrieb ist der Turbo 100 mit manuellem Sechsganggetriebe. Der 1,2 Liter große Dreizylinder leistet 101 PS und entwickelt 205 Newtonmeter Drehmoment. Ein Turbolader mit variabler Geometrie soll das Ansprechverhalten bei niedrigen Drehzahlen verbessern. Zudem setzt Jeep auf Direkteinspritzung mit 350 bar Druck, Miller-Zyklus und eine Steuerkette statt Zahnriemen. Die Wartungsintervalle verlängern sich auf zwei Jahre oder 25.000 Kilometer.

Viele Antriebsvarianten Darüber positioniert Jeep den bekannten e-Hybrid mit 110 PS. Das System kombiniert einen Turbobenziner mit einem elektrifizierten Doppelkupplungsgetriebe und einer 48-Volt-Batterie. Rein elektrisches Fahren ist laut Hersteller auf kurzen Strecken bei niedrigen Geschwindigkeiten möglich.

Die 4xe-Version bleibt die technisch aufwendigste Variante. Sie kombiniert einen Verbrennungsmotor an der Vorderachse mit einem zusätzlichen Elektromotor hinten. Die Systemleistung liegt bei 145 PS. Damit soll der Avenger auch auf losem Untergrund oder bei geringer Traktion an der Vorderachse leichte Offroad-Aufgaben bewältigen können.

Die Elektroversion bleibt mit 156 PS und einer Batterie mit 54 kWh Bruttokapazität im Programm. Geladen wird mit bis zu 100 kW Gleichstrom oder 11 kW Wechselstrom. Jeep gibt eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern nach WLTP an.

Voll-LED jetzt Serie Zur Serienausstattung aller Varianten gehören künftig Voll-LED-Scheinwerfer, Fernlichtautomatik, Klimaautomatik, Tempomat sowie ein 10,25-Zoll-Infotainmentsystem mit kabellosem Android Auto und Apple CarPlay. Over-the-Air-Updates und Smartphone-Funktionen wie Fahrzeugortung oder Fernsteuerung der Klimaanlage sind ebenfalls integriert. Die automatische Heckklappe, ein großes Glasschiebedach sowie eine Wärmepumpe für die Elektroversion bleiben optional erhältlich.

Zum Marktstart bringt Jeep außerdem eine Sonderedition zum 85-jährigen Markenjubiläum. Die Version erhält spezielle Logos, goldfarbene Akzente an Rädern und Stoßfängern sowie Karomuster auf Sitzen und Motorhaube. Zur Ausstattung zählen serienmäßig die beleuchtete Grillgrafik, Matrix-LED-Scheinwerfer und das 360-Grad-Kamerasystem.

Preise und Marktstart Laut Hersteller kann der neue Modelljahrgang ab sofort bestellt werden, im deutschen Konfigurator war zur Veröffentlichung dieses Beitrags aber noch das Vor-Facelift-Modell aufgeführt. Aktuell starten die Preise ab 26.300 Euro für den Benziner, 28.300 Euro für den e-Hybrid und 33.900 Euro für den 4xe Hybrid. Der vollelektrische Avenger mit einer Leistung von 156 PS steht aktuell ab 38.500 Euro in der Liste.