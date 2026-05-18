AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Tuner
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Van
Neuvorstellungen & Erlkönige

Maextro V800 Luxusvan: Die Chinesen haben schon einen Maybach VLS

Maextro V800 Luxusvan
Die Chinesen haben schon einen Maybach VLS

Nach der Superluxus-Limousine S800 steigt Maextro jetzt mit dem V800 auch bei den Luxusvans ein. In beiden Fällen ist das Ziel ganz klar Mercedes-Maybach.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 18.05.2026
Als Favorit speichern
Maextro V800 Luxusvan
Foto: Maextro

Chinesische Autobauer mischen auch ganz oben im automobilen Angebot mit. Maextro, die Premiummarke innerhalb von Huaweis HIMA-Allianz, hat mit dem S800 bereits seit dem Frühjahr 2025 eine Luxuslimousine auf dem chinesischen Markt, die Mercedes-Maybach, Rolls-Royce und Co. schwer Konkurrenz macht.

Jetzt schickt sich Maextro an, auch bei den Superluxus-Vans der Konkurrenz an den Premium-Karren zu fahren. Mercedes hat mit dem VLE die neue elektrische V-Klasse präsentiert und davon abgeleitet den VLS als Maybach unter den Vans angekündigt. Genau hier grätscht Maextro mit dem neuen V800 ein. Erste Infos und Bilder zum neuen Luxusvan wurden jetzt in China über das Ministerium für Industrie und Informationstechnik (MIIT), bei dem alle neuen Autos vor Marktstart registriert werden müssen, veröffentlicht.

Mächtiges Luxus-Schiff

Der Maextro V800 kommt auf eine beachtliche Länge von 5,50 Meter, ist knapp über zwei Meter breit und 1,85 Meter hoch. Der Radstand streckt sich auf 3.430 Millimeter. Der Innenraum lässt sich offensichtlich wahlweise als Sechssitzer mit drei Sitzreihen oder als exklusiver Viersitzer konfigurieren. Die Frontgestaltung mit den großen, L-förmigen LED-Scheinwerfern lehnt sich eng an den S800 an. Einen Hauch Premium liefert die Querspange an der Fronthaube im Aluminium-Look. Weitere Aluminium-Applikationen finden sich in der Frontschürze sowie an den Seitenschwellern und der Heckschürze. Ebenfalls in Aluminium gefasst sind die Fenstereinfassungen sowie die Außenspiegelkappen.

Maextro V800 Luxusvan
Maextro

Viel Aluminium unterstreicht den Premium-Anspruch.

Noch mehr Alu liefern die Querspange über die Heckklappe und die entsprechend eingefassten Rückleuchten. Optional lässt sich der Gesamtauftritt noch mit einer Zweifarblackierung unterstreichen. Zugang zum Fond gewähren große Schiebetüren. Die Bügelgriffe der Seitentüren stoßen an der B-Säule zusammen.

Vorerst nur mit Range Extender

Auf der Antriebsseite ist bislang nur eine Range Extender-Variante bekannt. Die kombiniert einen 160 kW (220 PS) E-Motor an der Vorderachse mit einer 230 kW (313 PS) starken E-Maschine an der Hinterachse zu einem 390 kW (530 PS) starken Allradantrieb. Die Batterie stammt von CATL und soll eine Kapazität von 65 kWh haben. Als rein elektrische Reichweite wären damit nach chinesischem CLTC-Zyklus 280 Kilometer möglich. Umgerechnet auf WLTP bleiben davon rund 200 Kilometer übrig. Damit der Atem aber länger reicht, ist als Range Extender ein 1,5-Liter-Benziner mit 172 PS an Bord. Der Verbrenner dient aber ausschließlich als Generatorantrieb und nicht direkt mit den Rädern verbunden. Chinesische Beobachter gehen davon aus, dass der V800 später auch noch mit einem reinen Elektroantrieb kommen wird.

Fahrleistungsdaten für den 3,2 Tonnen schweren Van enthüllten die MIIT-Daten noch nicht.

Fazit

Mehr zum Thema Alternative Antriebe