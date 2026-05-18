KGM Torres mit größerer Batterie: Mehr Reichweite zum gleichen Preis

Der KGM Torres EVX erhält zum neuen Modelljahr eine größere Hochvoltbatterie. Der vollelektrische SUV der südkoreanischen Marke ist künftig mit einem Lithium-Eisen-Phosphat-Akku mit 80,6 kWh erhältlich. Damit steigt die kombinierte Reichweite nach WLTP auf mehr als 500 Kilometer. Innerorts sollen laut Hersteller bis zu 664 Kilometer möglich sein. Trotz des größeren Energiespeichers bleibt der Einstiegspreis des Modells unverändert bei 41.990 Euro.

Akku aus dem Musso Die neue Batterie kommt bereits im elektrischen Pick-up Musso EV zum Einsatz und ersetzt den bisherigen Speicher mit 73,4 kWh. Gegenüber dem bisherigen Torres EVX wächst die Normreichweite damit um rund 40 Kilometer. An der Ladeleistung ändert sich nichts: Der Akku kann weiterhin mit bis zu 120 kW Gleichstrom geladen werden. Laut Hersteller dauert der Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent 36 Minuten. An der heimischen Wallbox ermöglicht das Modell dreiphasiges Laden mit bis zu 11 kW.

Leistung bleibt Auch beim Antrieb bleibt es bei der bekannten Technik. An der Vorderachse arbeitet weiterhin ein Permanentmagnet-Synchronmotor mit 152 kW beziehungsweise 207 PS und 339 Nm Drehmoment. Den Sprint von null auf 100 km/h absolviert das SUV in etwas mehr als acht Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 175 km/h. Über verschiedene Fahrmodi lassen sich Ansprechverhalten und Traktion anpassen. Je nach Ausstattung ist außerdem eine Wärmepumpe erhältlich.

Bernd Conrad

Der rund 4,70 Meter lange Torres EVX tritt in der elektrischen Mittelklasse der SUV an. Im Innenraum setzt KGM auf ein klassisches Layout mit zwei großen Displays und einem großzügigen Raumangebot. Sowohl vorne als auch im Fond bietet das Fahrzeug viel Platz, der Kofferraum fasst 839 Liter. Bei umgeklappter Rückbank wächst das Ladevolumen auf bis zu 1.662 Liter.