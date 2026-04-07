Honda 0 Alpha Elektro-SUV: Erschwinglicher E-SUV soll aus Indien kommen

Honda hat mit dem Testbetrieb des neuen Honda 0 Alpha begonnen. In Indien schickt der Hersteller erstmals Prototypen seines kompakten Elektro-SUVs in ein Erprobungsprogramm auf öffentlichen Straßen. Dabei handelt es sich um das erste Modell aus der Alpha-Serie, das tatsächlich in Produktion gehen wird. Kurz zuvor hatte Honda die Entwicklung anderer Alpha-Baureihen vor allem für die USA auf Eis gelegt. Offenbar soll mit dem Alpha die neue Elektro-Generation zunächst mit einem Budget-Stromer begonnen werden.

Testprogramm unter Realbedingungen Die aktuellen Testfahrten finden unter praxisnahen Bedingungen statt und decken ein breites Spektrum an Einsatzprofilen ab. Neben Autobahnetappen und dichtem Stadtverkehr gehören auch anspruchsvolle Streckenabschnitte und unterschiedliche Fahrbahnqualitäten zum Programm. Im Fokus stehen dabei klassische Disziplinen wie Dauerhaltbarkeit, Fahrverhalten und Federungskomfort, aber auch Effizienz und die grundsätzliche Zuverlässigkeit des elektrischen Antriebsstrangs.

Eine besondere Rolle spielt das Klima. Die Prototypen werden gezielt bei hohen Temperaturen sowie während der Monsunzeit bewegt. Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit und starke Niederschläge stellen hohe Herausforderungen, speziell für die Batterietemperatur, Dichtigkeit der Komponenten und die elektrische Sicherheit. Parallel dazu analysieren die Ingenieure das Ladeverhalten an unterschiedlichen Ladesäulen, um die Kompatibilität mit verschiedener Lade-Infrastruktur sicherzustellen.

Erstes Modell einer neuen Generation Der 0 Alpha sollte eigentlich Teil einer kompletten neuen Elektrofahrzeug-Generation sein, die Honda unter dem Entwicklungsansatz "Thin, Light, Wise" konzipiert hat. Im Zentrum steht eine besonders flach bauende Batterie, die tief im Fahrzeugboden integriert ist. Nach dem Aus für die größeren Modelle ist der Alpha allerdings erst einmal alleine unterwegs. Konkrete Angaben zur Batteriekapazität oder zu den Antriebsleistungen nennt Honda derzeit nicht. Für die Reichweite wird jedoch eine Größenordnung von rund 480 Kilometern erwartet.

Optisch knüpft der 0 Alpha eng an die zuvor präsentierten Konzepte der 0 Series an. Die Proportionen bleiben flach und breit, während das Heck mit einem vergleichsweise hochgezogenen Abschluss aus dem Segmentumfeld heraussticht. Die Front integriert Scheinwerfer, Ladeanschluss und Markenlogo in eine durchgehende Leuchtstruktur.

Honda Auf der Japan Mobility Show hatte Honda im Oktober 2025 eine seriennahe Studie des 0 Alpha vorgestellt.

Während die größeren Modelle der 0 Series ursprünglich vor allem für den nordamerikanischen Markt vorgesehen waren, konzentriert sich Honda beim kompakteren SUV auf andere Regionen. Der 0 Alpha ist kleiner dimensioniert und auf geringere Produktionskosten ausgelegt. Er soll nicht nur in Indien gefertigt werden, sondern von dort auch in weitere Märkte exportiert werden. Dabei profitiert Honda von den günstigen Produktionskosten in Indien.

Marktstart noch 2026 Der Marktstart des 0 Alpha ist für das Geschäftsjahr 2026 bis 2027 vorgesehen. Geplant ist eine Einführung zunächst in Indien und Japan, mit anschließender Ausweitung auf weitere Weltmärkte. Bis zum Ende des Jahrzehnts könnte der Honda 0 Alpha damit auch in Europa landen.