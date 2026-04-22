Honda Insight EV: Elektrischer Honda, aber nicht für uns

Der Honda Insight war einst der erste in Großserie gebaute Hybrid der Japaner. Vor gut vier Jahren wurde die Baureihe nach drei Modellgenerationen eingestellt. Jetzt kommt der Insight zurück. Doch statt als Hybrid-Limousine fährt der neue Insight als vollelektrischer Crossover vor.

Wurzeln in China Als Basis für den neuen Insight dient der in China gemeinsam mit Dongfeng entwickelte und bereits vertriebene Honda e:NS2, mit dem der Insight weitestgehend identisch ist. Der neue Insight ist zudem nicht für den Weltmarkt gedacht, sondern wird ausschließlich in Japan angeboten. Und zwar als in China gefertigtes Exportmodell. Der Insight kommt auf eine Länge von 4,79 Meter, eine Breite von 1,84 Meter und eine Höhe von 1,57 Meter. Das Design ist extrem kantig. Zugang zum Laderaum bietet am Fließheckmodell eine große Heckklappe. Der Innenraum ist als Fünfsitzer konzipiert.

Die Cockpitlandschaft setzt auf ein 9,4 Zoll großes digitales Kombiinstrument vor dem Lenkrad und einen 12,8 Zoll großen Touchscreen auf der Armaturentafel, der nahezu alle Bedienfunktionen bündelt. Auf physische Tasten wurde weitestgehend verzichtet. Hauptanzeigeinstrument für den Fahrer ist ein Head-up-Display. Für die richtige Lichtstimmung sorgt eine umlaufende Ambientebeleuchtung. Zusätzlich gibt es serienmäßig einen Innenraum-Bedufter und ein Bose-Soundsystem.

Bis zu 535 km Reichweite Der Antrieb setzt auf eine 150 kW (204 PS) und 310 Nm starke E-Maschine an der Vorderachse, die sich aus einer 68,8 kWh großen Lithium-Ionen-Batterie speist. Die Reichweite nach WLTC wird mit bis zu 535 Kilometern angegeben. Eine maximale Ladeleistung nennt Honda nicht, verspricht aber, dass der Akku von zehn auf 80 Prozent in 40 Minuten nachgeladen werden kann. Zur Wahl stehen die Fahrmodi Normal, Sport, Eco und Schnee. Eine passende Klangkulisse steuert ein aktives Soundsystem bei. Über eine V2L-Funktion können externe Verbraucher mit einer Leistung von bis zu 1,5 kW betrieben werden.

Das von Honda Sensing getaufte Assistenzpaket umfasst unter anderem Verkehrszeichenerkennung, Tot-Winkel-Assistent, Parkpilot, adaptiven Tempomat, Spurverlassenswarnung, diverse Notbremsfunktionen und Kollisionswarner sowie einen Spurhalteassistenten und automatisches Fernlicht.

Zunächst sind nur 3.000 Einheiten für den japanischen Markt vorgesehen, wo der Insight als günstiges Elektromodell zu Preisen ab umgerechnet rund 29.400 Euro eingeführt werden soll.