Hongqi EHS5: Eine Festung für die Familie

Die Weltpremiere des EHS5 auf der IAA ist für Hongqi, der Nobelmarke aus dem FAW-Konzern, ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer konsequenten Lokalisierung in Europa. Der speziell für europäische Familien entwickelte Elektro-SUV soll sich durch drei zentrale Werte auszeichnen: "Eine Festung der Sicherheit für Ihre Liebsten, mobiles Familiencamping und erstklassiger Komfort auf jeder Fahrt".

Mit einer Länge von 4,76 Metern sortiert sich der Hongqi EHS5 unterhalb der bereits vorgestellten oder angekündigten SUV-Modelle EHS7 und E-HS9 in der Mittelklasse ein. Der Radstand von 2.900 Millimetern verspricht üppige Platzverhältnisse im Innenraum.

Design für Europa Die Formensprache mit den glatten Oberflächen, abgerundeten Linien und der modernen LED-Lichtsignatur wurde auf den europäischen Geschmack zugeschnitten. Die Cockpitlandschaft setzt auf einen zentralen 15,5-Zoll-Touchscreen und eine hohe, breite Mittelkonsole. Auf Tasten und Schalter wurde weitestgehend verzichtet. Viele Funktionen lassen sich per Sprache steuern. Weitere Anzeigen bündelt ein Head-up-Display mit Augmented Reality. Die Vordersitze sind elektrisch einstellbar, die Rücksitzlehne lässt sich in der Neigung verstellen. Ein riesiges Glaspanoramadach verbessert das Raumgefühl.

Platz für Gepäck bietet der 1.611 Liter große Kofferraum, der sich durch Umlegen der geteilten Rückbank erweitern lässt. Unter der vorderen Haube wartet zudem ein Frunk mit 42 Liter Volumen.

Plattform mit 800-Volt-Technik Zur Antriebstechnik hüllen sich die Chinesen noch weitgehend in Schweigen. Die Plattform soll eine 800-Volt-Architektur bieten. Für Europa soll eine Hinterradantriebsvariante kommen. In Kombination mit einer 85 kWh großen LFP-Batterie werden WLTP-Reichweiten von bis zu 550 Kilometern kolportiert. Von 10 auf 80 Prozent soll der EHS5 in 20 Minuten laden können. Zudem soll eine Vehicle-to-Load (V2L)-Funktion an Bord sein.