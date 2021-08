Hyundai M.Vision X Vollelektrisches und autonomes Shuttle

Der Autobauer Hyundai bringt zur IAA über seine Zulieferer-Tochter Hyundai Mobis eine vollelektrische Shuttle-Studie mit, die komplett per KI gesteuert wird.

Auf der IAA in München wird der Automobilzulieferer Hyundai Mobis mit dem M.Vision X ein KI-integriertes Konzeptauto für vollständiges, autonomes Fahren in einer Europapremiere vorstellen. Der vollelektrisch angetriebene und emissionslose M.Vision X ist ein auf den Personentransport fokussiertes Shuttle.

Zentraler Bedien-Tower

Hyundai Mobis Vier Bildschirme fügen sich zu einem Turm zusammen.

Die Steuerung des Viersitzers erfolgt autonom sowie über ein integriertes Mittelcockpit, das aussieht wie eine quadratische Säule und auf jeder der vier Seiten ein 28-Zoll-Display trägt. Die Kommunikation mit den Passagieren erfolgt berührungslos über Gestensteuerung. Der M.Vision X bietet hochinnovative Techniklösungen und eine einzigartige Neuinterpretation des automobilen Innenraums. So können etwa alle Fenster des Fahrzeugs in ein Display mit verschiedenen Funktionen umgeschaltet werden. Die Fenster-Displays lassen sich dabei personalisiert steuern. So können Passagiere das Display als transparentes Fenster verwenden und die Außenlandschaft genießen, während andere es als Bildschirm verwenden, um einen Film anzusehen.

Variabel zeigt sich auch die Sitzkonfiguration der vier Einzelsitze. Sie lassen sich beliebig in, oder gegen die Fahrtrichtung drehen. Wechseln die Insassen des Shuttles so wird der Innenraum per UV-Licht automatisch sterilisiert.

Fazit

Hyundais Zulieferer-Tochter Mobis zeigt auf der IAA ein autonom fahrendes Shuttle mit rein elektrischem Antrieb.