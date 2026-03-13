Irmscher Leapmotor B10 Dynamic: Der kommt flach daher

Mit den Stellantis-Marken Peugeot und Opel arbeitet der Remshaldener Tuner Irmscher schon länger zusammen. Die Kooperation mit dem chinesischen Label Leapmotor, das ebenfalls über Stellantis in Europa vertrieben wird, ist noch ein eher zartes Pflänzchen.

Ab Mai 2026 legen die Partner den elektrischen Kompakt-SUV B10 als Sondermodell Dynamic auf. Kunden können bei der Außenlackierung zwischen den Farben Tundra Grey, Light White und Galaxy Silver wählen. Der markante Irmscher-Dachspoiler ist in Wagenfarbe lackiert. Zudem werden die hinteren Scheiben getönt. Allerdings kommen nur 500 Kaufwillige zum Zuge, denn das Sondermodell ist in der Auflage entsprechend limitiert.

Karosserie runter, Radgröße rauf Für ein verschobenes fahrdynamisches Limit sorgt eine Tieferlegung um 30 Millimeter mit angepassten Dämpferelementen. Hinzu kommt ein eigens entwickelter 19-Zoll-Leichtmetallradsatz. Für eine dynamischere Optik sorgt ein Klebedekor, das sich über die Flanken entlang der Gürtellinie zieht und den typischen Irmscher-Schriftzug trägt. Den Innenraum werten Sonder-Fußmatten mit Irmscher-Stickung und Ziernaht auf. Als klaren Hinweis auf den Sonderstatus wird im Cockpit zudem eine Aluplakette mit der fortlaufenden Seriennummer der Sonderserie montiert.

Die Basis des B10 "Dynamic" ist die vollausgestattete rein elektrische B10-Variante Pro Max. Die bringt einen 160 kW (218 PS) starken Elektroantrieb sowie eine 67,1 kWh große Batterie mit. Der Grundpreis für das Sondermodell liegt bei 38.500 Euro. Ein B10 Pro Max in der Design-Ausstattung steht ab 33.900 Euro in der Preisliste. Der Irmscher-Aufschlag liegt entsprechend bei 4.600 Euro.