Mit der Einführung der neuen Premium-Marke Ji Yue wollen der chinesische Technologiekonzern Baidu und der chinesische Autobauer Geely das Konzept der intelligenten Mobilität neu definieren und damit den Vorlieben technikorientierter Verbraucher in China nach autonomen Mobilitätslösungen gerecht werden.

Neben einem eigenen Vertrieb, Service und Marketing für den 01 will Ji Yue auch ein eigenes Ladenetzwerk in China für seine Modelle aufbauen. Der Ji Yue 01, das erste Modell der neuen Marke, soll im vierten Quartal 2023 in China auf den Markt kommen. Geely steuert dabei seine bekannte Sustainable Experience Architecture (SEA) sowie seine Fertigungskompetenz bei. Baidu bringt seine Expertise und Technologien aus den Bereichen Connectivity, Künstliche Intelligenz und autonomes Fahren ein.