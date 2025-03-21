Karma Amaris EREV: Ein Hauch von Aston Martin

Karma Automotive präsentiert mit dem Amaris das erste serienmäßige zweitürige Coupé des Unternehmens. Es verfügt über einen leistungsstärkeren EREV-Antrieb der nächsten Generation (Extended Range Electric Vehicle) und ein Design, das an das Supercoupé Karma Kaveya anknüpft.

Zweitürer als GT Der neue Amaris baut wie auch schon der Gyesera auf der vom Revero bekannten Aluminium-Spaceframe-Architektur auf. Die Karosserie wird aus einem Mix von Carbon und Aluminium in Form gebracht. Der Amaris setzt auf eine klassische Frontmotor-GT-Linie mit langer Haube und lang abfallendem Coupé-Heck. Die Fronthaube wird durchströmt, die Kotflügel ebenfalls. Entsprechend zeigen sich die Türen vorn stark eingezogen und die Schweller weit ausgestellt. Das Heck setzt auf ein hohes Bürzel und einen mächtigen Diffusor. Der Amaris könnte auch gut als Aston Martin durchgehen.

Modernisierter Range-Extender-Antrieb Der Amaris verfügt über eine leistungsstärkere Weiterentwicklung des bewährten EREV-Antriebs von Karma Automotive mit einem größeren, turbogeladenen Vierzylinder-Verbrennungsmotor. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h wird unter Vorbehalt mit weniger als 3,5 Sekunden angegeben, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 265 km/h. Der bislang von Karma verbaute EREV-Antrieb kombiniert einen 1,5-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner von BMW mit einem zweimotorigen, 400 kW starken Elektroantrieb und einer 28 kWh großen Batterie. Daten zum neuen EREV-Antrieb sind noch nicht bekannt.