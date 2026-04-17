VW hat den neuen ID.3 Neo vorgestellt. Kann man jetzt mit dem Vorgänger ein Schnäppchen machen? Wir vergleichen die Daten und geben Entscheidungshilfe. Mit dem ID.3 Neo räumt VW praktisch alle Kritikpunkte an der Vorgänger-Generation ab. Die Bedienung wurde vereinfacht und die Effizienz deutlich verbessert, außerdem ein mehr in Richtung Golf orientiertes Design eingeführt. Das dürfte auch in absehbarer Zeit die Preise für junge Gebraucht-ID.3 beeinflussen, während Modelle aus den ersten Jahren ihren größten Wertverlust bereits hinter sich haben.Für Gebrauchtkäufer ergeben sich damit zwei Alternativen: Mit der letzten 2024er-Modellpflege sind bereits viele sinnvolle Detailverbesserungen abgearbeitet worden, diese Modelle empfehlen sich für Interessenten, die etwas mehr investieren möchten. Wer preiswert in die Elektromobilität starten möchte, ist mit frühen Exemplaren besser bedient, auch wenn die Bedienung Kompromisse und Eingewöhnung verlangt.