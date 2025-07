Kia Carens Clavis EV: Neuer Kompakt-Elektro-SUV von Kia für kleines Geld

Carens – da war doch was? Genau: Unter diesem Namen hatte Kia bis 2018 einen praktischen und bezahlbaren Minivan im europäischen Angebot, der wie die meisten seiner Artgenossen vom SUV-Boom verschluckt wurde. Und eben ein solcher SUV trägt den Namen weiter, bislang aber nur in Indien. Dort feierte der Kia Carens 2021 seine Wiedergeburt. Das war offenbar nur der Anfang, denn mit dem Carens Clavis EV schieben die Koreaner jetzt einen komplett neuen Elektro-SUV nach.

Kia bietet den Carens Clavis EV zwei Batterievarianten an: eine 42‑kWh‑Einheit mit 404 Kilometern Reichweite nach indischem Messzyklus und eine 51,4‑kWh‑Version mit bis zu 490 Kilometern. Vergleichsweise zurückhaltend ist auch die Ladeleistung am Schnelllader mit 100 kW. Damit lässt sich der Akkustand laut Kia in 39 Minuten von 10 auf 80 Prozent anheben. Die Leistung der Antriebsmotoren beträgt je nach Ausstattung 99 kW (135 PS) oder 126 kW (171 PS), was eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 9,5 respektive 8,4 Sekunden ermöglicht. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 166 km/h.