Kia Carens Comeback vorerst nur in Indien

Kia bringt in Indien ein neues MPV-Modell mit bekanntem Namen. Der neue Carens wird am 16. Dezember 2021 präsentiert.

Bereits 2018 ist der Kia Carens aus dem europäischen Angebot der Koreaner verschwunden. Kompakte MPV sind in unseren Breiten nicht mehr sonderlich gefragt. In Indien kündigt sich jetzt jedoch ein neuer Carens an. Mit einem ersten Teaser wird das MPV-Modell für den indischen Markt vorgestellt. Die Premiere soll der neue Carens dann am 16. Dezember 2021 feiern.

Van mit SUV-Einflüssen

Auf den ersten schemenhaften Bildern ist ein typischer Kompakt-Van mit vier Türen und großer Heckklappe auszumachen. Das Gesicht des Carens entspricht dem neuen Marken-Look, wie ihn zuletzt der neue Kia Niro präsentiert hat. Eine Chromspange zieht sich über die gesamte Frontbreite. Darüber sitzen an den Außenseiten markant geschwungene LED-Tagfahrleuchten. Auf dem Dach des Carens ist eine Reling auszumachen. Die LED-Heckleuchten sind waagrecht ausgerichtet, ziehen sich um die Flanken und werden mit einem Lichtband verbunden. Hier sind eindeutig Einflüsse des Kia Seltos auszumachen, der ebenfalls in Indien angeboten wird. Der Seltos dürfte auch die komplette Plattform für den Carens stellen.

Im mit drei Sitzreihen bestücktem Innenraum soll der neue Carens vor allem mit hoher Flexibilität punkten. Was sonst in Sachen Technik, Design und Interieur zu erwarten ist, verrät Kia noch nicht. Auch zu Antrieben oder weiteren Details gibt es noch keine Informationen. Auf den indischen Markt kommt der Kia Carens im ersten Quartal 2022. Dort tritt er gegen Wettbewerber wie den Hyundai Alcazar oder den Tata Safari an. Gebaut werden soll der Carens in Indien. Ein Export nach Europa ist nicht vorgesehen.

Fazit

Kia bringt in Indien den Kompakt-Van Carens zurück. Detailliertere Infos gibt es allerdings erst zur Präsentation Mitte Dezember 2021.