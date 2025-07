Kia EV4-Preise: Elektro-Kompaktklasse in zwei Varianten

Marktstart und Preise

Während die EV4 Limousine ab Mitte März 2025 in Korea gebaut wird, entsteht die speziell auf den europäischen Markt zugeschnittene Steilheckversion ab Jahresmitte im Kia-Werk in Zilina in der Slowakei. In Nordamerika und anderen Regionen läuft die Fertigung Ende des Jahres an. In den Handel gehen soll der EV4 in Korea im März, in Europa ist die Markteinführung in den Ausstattungsvarianten Air, Earth und GT-Line ab der zweiten Jahreshälfte geplant. Anschließend wird der Verkauf in den USA starten. Auf dem deutschen Markt ist der Kia EV4 ab Sommer bestellbar, die Auslieferungen starten ab dem vierten Quartal 2025. Der Startpreis für den EV4 als Steilheckmodell mit 58,3-kWh-Batterie beträgt 37.590 Euro. Preislich sortiert sich der EV4 damit in Kias Modellpalette zwischen EV3 und EV6 ein. Weitere Preise, auch die des Fließheckmodells, sollen später bekannt gegeben werden.