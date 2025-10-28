Auch E-Transporter können Langstrecke: Kia PV5 fährt fast 700 km weit

Mit dem elektrisch angetriebenen PV5, der als Kastenwagen zum Waren- und Personentransport verfügbar ist, bringt Kia einigen Schwung in den Wettbewerb. Der vergleichsweise niedrige Basispreis für den Transporter – los geht es bei 38.290 Euro – dürfte dem PV5 einige Sympathien bringen.

Fahren bis der Saft ausgeht Dass der Kia PV5 auch weit fahren kann, hat die Marke jetzt ebenfalls unter Beweis gestellt. Begleitet von einer Wertungsrichterin von Guinness World Records wurde der PV5 Cargo auf eine festgelegte Wertungsrunde geschickt und so lange gefahren, bis ihm der Saft ausging.

Gefahren wurde dabei ein Mix aus Stadt- und Landverkehr, Autobahn stand nicht auf dem Programm. Dabei fuhr das Team aus dem britischen Nutzfahrzeug-Journalisten George Barrow und dem leitenden Ingenieur Christopher Nigemeier aus dem in Rüsselsheim ansässigen europäischen Forschungs- und Entwicklungszentrum der Hyundai Motor Group insgesamt exakt 693,38 Kilometer weit.

Bei der Strecke orientierte man sich an einer realitätsnahen Liefer-Runde mit Innenstadt-Strecken, Landstraßen-Anteil und entsprechendem Verkehr nördlich von Frankfurt. 58,2 Kilometer lang war der Rundkurs, auf dem der Kia PV5 erst in der zwölften Runde zum Stehen kam. Und damit es möglichst praxisnah zugeht, bekam der Elektro-Van die maximale Zuladung verpasst, in diesem Fall 665 Kilo mit Ladung und Passagieren.

Mit voller Beladung Der PV5 mit der größten der drei verfügbaren Batterien (71,2 kWh) fuhr den Rekord bereits am 30. September 2025, die offizielle Bestätigung lieferte Kia erst Ende Oktober. Inspekteure des TÜV Hessen und des Unternehmens buck Vermessung überwachten die Beladung, die Fahrt wurde mithilfe von GPS-Tracking und Innenraumkameras durchgehend aufgezeichnet.