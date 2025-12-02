Leapmotor B05: Erscheint nach dem Ultra ein ebenso sportliches Cabrio?

Der chinesische Autohersteller Leapmotor präsentierte auf der Automesse Ende November das neue SUV A10. Es basiert auf der neuen A-Plattform der Marke. Allerdings zog neben diesem Modell ein noch viel verrückteres Fahrzeug die Aufmerksamkeit der Besucher an. Ein Leapmotor B05, in China Lafa 5 genannt, den der Hersteller zum Cabriolet umgebaut hat.

Offensichtlich haben die Ingenieure diesem B05 das Dach abgenommen und im Bereich zwischen den vorderen Sitzen und dem Fond eine Art Verstärkungsstruktur eingezogen. Diese soll wohl die Steifigkeit der Karosserie verbessern und das fehlende Dach ausgleichen. Während viele Cabrios mit zwei Türen angeboten werden, hat dieses Exemplar vier davon. Außerdem liegt dieses Showcar deutlich tiefer als das Original. Der starke negative Sturz und die großen Felgen sollen dem Cabrio wohl noch mehr Sportlichkeit verleihen.

Die gelbe Lackierung tut ihr Übriges. Außerdem fallen die beiden großen, glänzend schwarzen Splitter an Front und Heck auf. Und ein ausladender Spoiler darf auch nicht fehlen. Bei einem Serienmodell könnte dieser beim Öffnen und Schließen des Verdecks vielleicht hinderlich sein.

Sportliches Interieur, aber keine offiziellen Angaben zur Technik Das Interieur ist augenscheinlich mit schwarz-gelbem Leder bezogen. Passend zur Außenfarbe. Zusätzlich sieht es so aus, als hätte Leapmotor anstelle der herkömmlichen Sicherheitsgurte sportliche Fünfpunktgurte integriert und diese an der Verstrebung der Verstärkungsstruktur hinter den vorderen Sitzen befestigt.

Das niederländische Automagazin Auto Week vermutet als Basis den B05 Ultra. Bezieht man sich rein auf die Sportlichkeit des Showcars, könnte das möglich sein. Allerdings gibt es auch zu diesem Hot-Hatch, der 2026 in China auf den Markt kommen soll, noch nicht so viele technische Infos. Man vermutet, dass der Ultra auf der gleichen Plattform, wie der zivile B05 basiert. Würde nun auch das Cabrio auf dieser Basis stehen, wäre es die Leap 3.5-Plattform.

Es könnte aber auch sein, dass sich dieses Showcar an der aktualisierten Plattform des C10 bedient. Die setzt auf 800-Volt-Technik, Allradantrieb mit zwei E-Motoren und bis zu 585 PS. Doch das sind alles Spekulationen. Alles in allem bleibt es ein Konzept – ein Blickfang, der die Messebesucher angezogen hat. Das B05 Cabriolet wird wohl nie in Serie gehen.

In der Bildergalerie sehen Sie den zivilen Leapmotor B05 und im Video zeigen wir Ihnen den Leapmotor C10.