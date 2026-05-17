Youngtimer-Kauftipps: 6 Cabrios für weniger als 12.000 Euro

Auf die Eisheiligen folgen sommerliche Temperaturen. Spätestens dann erhöht ein Cabrio die Lebensqualität: Mit dem Verdeck fällt der Stress weg, alltägliche Fahrten aus dem Büro oder zum Einkaufen werden zum Kurzurlaubs-Trip. Alle Sinne nehmen die Umgebung mit geschärfter Aufmerksamkeit wahr. Dieses ganz besondere Fahrvergnügen bieten inzwischen kaum noch Hersteller ab Werk an. Doch zum Glück ist aus den 1990er- und 2000er-Jahren eine große Vielfalt an Cabrios verfügbar. Manche sagen, es ist die beste Zeit des Automobilbaus: Sicherheitsausstattungen wie ABS und Airbags waren vor gut 20 Jahren schon selbstverständlich, Komfortausstattungen wie Klimaanlage und Sitzheizung kein Luxus mehr. Gleichzeitig war die Fertigungsqualität und Rostvorsorge ...