AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Tuner
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Oldtimer
Kaufberatung

Youngtimer-Kauftipps: 6 Cabrios für weniger als 12.000 Euro

Youngtimer-Kauftipps
6 Cabrios bis 12.000 Euro

Inhalt von

Mit diesen Cabrios von Alfa Romeo bis Saab fahren Sie offen in den Sommer: Frischluft-Fahrspaß und Charakter für weniger als 12.000 Euro.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 17.05.2026
Als Favorit speichern
6 Youngtimer-Cabrios bis 12.000 Euro
Foto: Archiv/Montage auto motor und sport

Auf die Eisheiligen folgen sommerliche Temperaturen. Spätestens dann erhöht ein Cabrio die Lebensqualität: Mit dem Verdeck fällt der Stress weg, alltägliche Fahrten aus dem Büro oder zum Einkaufen werden zum Kurzurlaubs-Trip. Alle Sinne nehmen die Umgebung mit geschärfter Aufmerksamkeit wahr. Dieses ganz besondere Fahrvergnügen bieten inzwischen kaum noch Hersteller ab Werk an. Doch zum Glück ist aus den 1990er- und 2000er-Jahren eine große Vielfalt an Cabrios verfügbar. Manche sagen, es ist die beste Zeit des Automobilbaus: Sicherheitsausstattungen wie ABS und Airbags waren vor gut 20 Jahren schon selbstverständlich, Komfortausstattungen wie Klimaanlage und Sitzheizung kein Luxus mehr. Gleichzeitig war die Fertigungsqualität und Rostvorsorge ...

Mehr zum Thema Youngtimer