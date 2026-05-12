BMW Sondermodelle Südkorea: Die andere "Mai"-BMW-Aktion

Der Mai gilt nicht nur in unserer Kultur als Wonnemonat. In Südkorea feiert BMW den Frühling mit exklusiven Sondermodellen, die ausschließlich über den dortigen Online-Vertriebskanal erworben werden können. Die neun angebotenen Exklusivmodelle decken ein Spektrum vom M2 bis hin zum großen SUV ab.

Vom M2 bis zum M5 Das auffälligste Sondermodell ist wohl der M2 São Paulo Yellow Edition, der in der entsprechenden leuchtenden Farbe lackiert ist. Hinzu kommen das M Shadowline-Paket mit abgedunkelten Scheinwerfern und Rückleuchten, schwarze M Doppelspeichenfelgen in 19 und 20 Zoll sowie M Compound Bremsen mit roten Bremssätteln. Im Interieur sorgen Interieurleisten aus Carbon und M Carbon Schalensitze für einen noch sportlicheren Auftritt.

Die Antriebstechnik bleibt unangetastet, die Auflage ist auf nur 15 Fahrzeuge limitiert. Der Preis liegt bei umgerechnet rund 57.000 Euro.

Als Dravit Grey Edition treten der BMW M3 Competition M xDrive Touring und das BMW M4 Competition M xDrive Coupé an. Jedes Modell ist auf jeweils 7 Fahrzeuge limitiert. Zur markanten Außenfarbe Dravit Grey Metallic aus dem BMW Individual-Programm gesellen sich hier im M3 eine Merino-Lederausstattung in der Farbkombination Fionarot/Schwarz, während der M4 mit Merino-Leder in Kyalamiorange/Schwarz ausgeschlagen ist. Hier starten die Preise ab rund 81.000 Euro.

Das BMW M4 Competition M xDrive Cabriolet Skyscraper Grey Edition besticht durch seine Außenlackierung in Skyscraper Grey Metallic, die mit einer Volllederausstattung in Merino-Optik in Kyalamiorange und Schwarz kombiniert wird. Auch vom M4 Cabrio werden nur 7 Exemplare angeboten, die ab umgerechnet rund 83.300 Euro zu haben sind.

Storm Bay Edition hat BMW die Sondermodelle vom M5 und M5 Touring getauft. Hier wird eine Außenlackierung in BMW Individual Storm Bay Metallic mit schwarzen M Doppelspeichenrädern in 20 und 21 Zoll sowie M Carbon-Keramik-Bremsen kombiniert. Im Interieur besticht der M5 durch BMW Individual Merino-Leder in der Farbkombination Taupgrau und Tieflagune, während der M5 Touring mit Leder in Schwarz und Dunkelviolett ausgestattet ist. Hinzu kommen jeweils weitere exklusive M-Interieurelemente. Auch in diesem Fall ist die Auflage auf jeweils 7 Fahrzeuge begrenzt, die Preise starten ab rund 107.000 Euro.

XM, X1 und X2 als SUV-Vertreter Ebenfalls auf nur 7 Einheiten limitiert ist BMW XM Label Marina Bay Blue Edition, die zu Preise ab rund 133.000 Euro angeboten wird. Zur Außenfarbe M Marina Bay Blue Metallic spendiert BMW 23 Zoll große Sternspeichenräder, die schwarz lackiert sind. Der Innenraum mit Vollausstattung besticht durch schwarzes BMW Individual Merino-Leder und Interieurleisten in Carbonfaser M Signature.

Abgerundet wird das Sondermodell-Portfolio durch Frozen Pure Grey Special Edition von X1 und X2, die jeweils in der Version xDrive20i M Sport vorfahren. Zur Frozen Pure Grey Metallic-Sonderlackierung kommen hier 20 Zoll große Vielspeichenräder, M Sportbremsen mit blauen Bremssätteln und eine vegane, rauchweiße Innenausstattung. Vom X1 werden 40 Fahrzeuge angeboten, der X2 ist auf 10 Einheiten limitiert. Die Preise starten ab rund 41.000 Euro.