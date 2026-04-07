Leapmotor B10 Hybrid EV: Verbrenner erhöht E-Reichweite

Nach der Einführung des rein elektrischen Kompakt-SUV B10 Ende 2025 erweitert Leapmotor sein Angebot nun um eine Hybridvariante mit sogenannter Range-Extender-Technologie.

Antrieb immer elektrisch Den Range Extender-Antrieb übernimmt der B10 aus dem C10. Der zusätzliche Verbrennungsmotor ist nicht mechanisch mit den Rädern verbunden, sondern dient ausschließlich als Generator, um bei Bedarf Strom zu erzeugen und die Batterie während der Fahrt zu laden. Als Antrieb für den 50 kW starken Generator dient ein 1,5 Liter großer Benziner. Der Verbrenner schöpft aus einem 50 Liter großen Tank und erhöht so die Reichweite des B10 auf bis zu 900 Kilometer. Die Batterie des B10 Hybrid EV verfügt über eine Kapazität von 18,8 kWh und erlaubt eine rein elektrische Reichweite von bis zu 86 Kilometern. Der Elektromotor an der Hinterachse leistet 158 kW (215 PS).

Der B10 Hybrid EV verfügt über vier Energiemodi – EV+, EV, Kraftstoff und Power+. EV und EV+ – arbeiten rein elektrisch. In diesen Einstellungen bleibt der Verbrennungsmotor vollständig deaktiviert. In den Modi Kraftstoff und Power+ wird der integrierte Generator zugeschaltet. Die neu eingeführte One-Pedal-Funktion erlaubt es, Beschleunigung und Abbremsen alleine über das Fahrpedal zu steuern.

Digitales Cockpit Im Innenraum setzt der B10 Hybrid EV auf eine digital geprägte Nutzeroberfläche. Grundlage ist das Betriebssystem LEAP OS 4.0 Plus in Kombination mit dem Qualcomm-8155-Chipsatz. Zentrale Schnittstelle ist ein 14,6 Zoll großes Display, über das Fahrzeugfunktionen, Konnektivität und Infotainment gesteuert werden. Ergänzt wird das System durch ein Audiosystem mit zwölf Lautsprechern. Smartphones werden drahtlos über Apple Carplay und Android Auto eingebunden. Neue Software gibt es per Over-the-Air-Update.

Marktstart und Preise Angeboten wird der Leapmotor B10 Hybrid EV in den beiden Ausstattungslinien Life Hybrid EV und Design Hybrid EV sowie in sechs Außenfarben und drei Innenraumthemen. Bestellbar sein wird das Modell in Deutschland im Laufe des zweiten Quartals 2026. Preise nennt Leapmotor noch nicht. Interessenten dürfen aber mit rund 32.000 Euro als Basispreis rechnen.